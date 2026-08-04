O egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, está muito perto de concluir sua transferência para o Trabzonspor, após a aprovação do clube turco de uma cláusula especial em seu novo contrato.

Reportagens da imprensa confirmaram que Salah chegou a um acordo com o Trabzonspor para se juntar às suas fileiras na atual janela de transferências de verão, com um contrato válido por duas temporadas, restando apenas uma cláusula à espera da aprovação do clube turco para a assinatura oficial.

O jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu revelou uma cláusula especial no contrato do astro egípcio com o Trabzonspor, que o aproxima da conclusão da transferência nas próximas horas.

Sabuncuoglu explicou, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social X, que Salah receberá 20% das receitas da venda de produtos que levam seu nome, os quais o clube passará a comercializar no próximo período.

Essa cláusula esteve entre os pontos que emperraram a transferência de Mohamed Salah para o Besiktas no período recente, apesar do acordo sobre a maior parte dos aspectos do contrato.

O período recente registrou diversas reviravoltas quanto ao destino de Mohamed Salah, cujo nome foi inicialmente associado a uma transferência para o Besiktas, antes de as negociações se complicarem, levando o campeonato saudita a apresentar uma proposta para contratá-lo, mas o astro egípcio preferiu se transferir para a Turquia.

O Trabzonspor será o sétimo clube que Mohamed Salah representará em sua carreira futebolística, depois do Al Mokawloon Al Arab, do Egito, do Basel, da Suíça, da Fiorentina e da Roma, na Itália, além de Chelsea e Liverpool, na Inglaterra.

O Liverpool foi a passagem mais marcante na carreira do astro egípcio, onde atuou por 9 anos completos, entre 2017 e 2026, conquistando o Campeonato Inglês duas vezes, além da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes uma única vez.