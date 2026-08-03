As negociações entre Vinícius Júnior e o Real Madrid enfrentaram grandes complicações nos últimos meses em busca da renovação de contrato do astro brasileiro.

Segundo o jornal espanhol "As", a renovação do contrato de Vinícius Júnior representa um assunto complexo que o Real Madrid vem administrando há bastante tempo, especialmente após a disputa do Mundial de Clubes de 2025, com Xabi Alonso no banco de reservas.

Esse período marcou a última reunião presencial entre representantes do jogador e o clube, na tentativa de chegar a um acordo, antes de as negociações serem interrompidas no momento em que ambas as partes estavam prestes a assinar o contrato. Espera-se que as conversas sejam retomadas agora.

A última reunião, realizada em Valdebebas após o Mundial de Clubes, teve como destaque a grande concessão feita por Vinícius Júnior em relação às suas exigências financeiras iniciais para a renovação, que se aproximavam de 30 milhões de euros por ano, ao mesmo tempo em que o Real Madrid elevou sua oferta inicial.

Apesar da grande diferença no início, as duas partes acabaram se aproximando de concluir o acordo, depois de suas posições se tornarem quase idênticas, antes de as negociações serem interrompidas durante a reunião de julho de 2025, quando a assinatura parecia iminente.

Curiosamente, nenhuma das partes quis fazer concessões durante a pequena etapa final em que o acordo estava prestes a ser fechado.

Vinícius Júnior acabou pedindo 20 milhões de euros líquidos por temporada, um aumento que na prática não é grande, já que representa apenas 5 milhões de euros a mais em comparação ao que recebia após sua última renovação de contrato, realizada em 2022, embora ela só tenha sido anunciada mais de um ano depois, em 31 de outubro de 2023.

Naquela ocasião, em 2022, o jogador assinou um contrato de 5 temporadas, até 2027, e ficou acertado que receberia 75 milhões de euros líquidos, com uma média de 15 milhões de euros líquidos por temporada, dentro de um contrato progressivo.

Vinícius Júnior começou recebendo cerca de 10 milhões de euros, com seu salário chegando ao fim a cerca de 18 milhões de euros.

Seu contrato também inclui uma cláusula segundo a qual ele recebe 2 milhões de euros adicionais por temporada desde que conquistou o prêmio de The Best, e receberia o mesmo valor caso ganhasse a Bola de Ouro.

As negociações atuais incluem muito mais detalhes do que os que estavam em pauta nas primeiras conversas, entre eles um possível bônus de renovação, semelhante ao bônus de assinatura que Kylian Mbappé recebeu para se juntar ao Real Madrid, que o jogador poderia exigir, sobretudo com a aproximação do fim de seu contrato, além dos direitos de imagem.

Os direitos de imagem constituem uma parte importante do bolo financeiro, já que Kylian Mbappé detém quase 100% dos direitos de sua imagem, pois de outra forma seria extremamente difícil pagar seu salário.

O contrato de Vinícius Júnior vai até 2027 e, em janeiro próximo, os regulamentos da Fifa permitirão que o jogador negocie abertamente com qualquer outro clube que não seja o Real Madrid.

O "As" informou que já havia sido alcançado um acordo preliminar sobre o futuro de Vinícius, antes de o Real Madrid acertar com Yan Diomandé, jogador cujo agente é Frederico Pena, o mesmo representante do astro brasileiro.

As últimas notícias vindas do entorno do jogador brasileiro apontam que Vinícius Júnior pretende continuar jogando pelo Real Madrid após a renovação de seu contrato.

O "As" havia noticiado, há alguns meses, que o desejo de Vinícius era permanecer no clube mesmo que não fosse alcançado um acordo sobre a extensão do contrato, e que, nesse caso, ele sairia de graça no próximo verão.