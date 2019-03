NxGn, projeto da Goal, vai revelar as 50 maiores promessas do futebol mundial

Vinícius Júnior, Jadon Sancho e Phil Foden são candidatos a liderar ranking que será divulgado na quarta-feira (20)

O projeto NxGn está de volta! E a competição está mais difícil do que nunca.

Todo ano a Goal revela sua lista de 50 melhores jogadores com menos de 19 anos no futebol, com jogadores avaliados e ranqueados por sua experiência nos times principais, potencial e habilidade por 42 editores ao redor do mundo.

O holandês Justin Kluivert levou o título 12 meses atrás e o jogador revelado na academia do acabou vendido por €18,7 milhões (R$81 milhões) para a . Ele ainda tem 19 anos, mas não é mais elegível para o ranking deste ano por ter nascido depois de 1º de Janeiro de 2000.

Então quem está na disputa?

A sensação Vinícius Júnior, do , é certamente um dos favoritos após seu incrível começo de carreira no Real Madrid. Com só 18 anos, ele chegou do por €45 milhões (R$195 milhões) e tem jogado tão bem que já foi chamado para a .

Jadon Sancho, porém, até já atuou em nível internacional pela seleção da após brilhar no . Em janeiro, o jogador revelado pelo se tornou o mais jovem a alcançar oito gols na .

E falando em Manchester City, Phil Foden continua a encantar Pep Guardiola com sua magia no meio de campo. O técnico catalão acredita que o time encontrou um verdadeiro diamante no chamado "Iniesta de Stockport".

É certamente um momento empolgante para o futebol inglês, que ainda está no embalo do surpreendente quarto lugar na da . O atacante Callum Hudson-Odoi é outro nome promissor do país que já se tornou um queridinho da torcida do . O problema para a torcida é que as boas atuações estão chamando a atenção do resto da Europa, e o de Munique já tentou contratá-lo por €40 milhões (R$ 173 milhões) em janeiro deste ano.

Mas mesmo sem conseguir tirar a joia inglesa do Chelsea, os bávaros podem se contentar com fato de que eles já têm Alphonso Davies na equipe. O mais jovem goleador canadense chegou do na última janela de inverno.

O Real Madrid também já pensa a frente e fechou com o brasileiro Rodrygo, do . Ele irá se mudar para a capital da no próximo verão europeu por €40 milhões (R$ 173 milhões).

Mais artigos abaixo

Enquanto isso, Diego Lainez já chegou e teve seu primeiro gostinho de . Ele foi contratado pelo em janeiro e já deixou sua marca na , se tornando o segundo mexicano mais jovem a marcar um gol numa competição da UEFA.

Sandro Tonali ainda não jogou na italiana, quando mais em competições europeias, mas o talentoso meia já foi convocado para a seleção do país. Será que o "novo Andrea Pirlo" vai liderar nossa lista de melhores jogadores com menos de 19 anos?

Os últimos cálculos estão sendo feitos e a lista completa será revelada nesta quarta-feira (20) junto com com muito conteúdo exclusivo, entrevistas, textos e vídeos sobre essas jovens promessas. Não perca!