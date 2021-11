Seria difícil descrever a passagem de Michy Batshuayi pelo futebol inglês como algo mais do que decepcionante.

Contratando pelo Chelsea em 2016, por 33 milhões de libras, Batshuayi não conseguiu conquistar um lugar no time em Stamford Bridge, e desde então se tornou um dos membros mais conhecidos do time de emprestados dos Blues - a última vez foi para o Besiktas para a temporada 2021-22.

E assim, enquanto Batshuayi pode ter sofrido na Inglaterra, agora é hora de ver se seu irmão pode se sair melhor.

Aaron Leya Iseka é o irmão mais novo de Batshuayi, que tem o nome de solteira de sua mãe enquanto Michy pegou o de seu pai, e se juntou ao ambicioso Barnsley, clube que disputa a Championship, nesta janela, por uma taxa não revelada.

Assim como com o Batshuayi, muito se esperava de Leya Iseka, inclusive na Goal, já que ele ficou em 42º lugar na lista inaugural da NXGN dos melhores jovens futebolistas do mundo em 2016.

O atacante chamou a atenção após fazer sua estreia profissional no Anderlecht com apenas 17 anos, mas desde então sua carreira de calouro tem sido marcada por lesões, empréstimos fracassados e dificuldades para encontrar um clube para chamar de casa, com a esperança de que agora ele finalmente se estabeleça em Oakwell após receber uma permissão de trabalho para iniciar sua carreira em Barnsley no final de agosto.

Ao passar pela base do Anderlecht, o histórico de gols de Leya Iseka parecia sugerir que ele estava no caminho de seguir na direção de outra máquina de gols que se formou nos gigantes belgas: Romelu Lukaku.

Na primeira edição da UEFA Youth League, em 2013-14, o então jogador de 15 anos impressionou, apesar de ter jogado quatro anos acima de sua categoria etária, marcando três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Olympiacos, quando o Anderlecht foi eliminado na fase de grupos.

Na temporada seguinte, ele marcou nove gols em sete partidas quando os belgas chegaram às semifinais, incluindo o gol da vitória sobre o Barcelona nas oitavas de final e outros três na goleada de 5 a 0 sobre o Porto nas quartas de final, enquanto os pedidos por uma promoção ao time principal cresciam.

"Ele tem um talento enorme e já deu grandes passos, mas ainda tem muito progresso a fazer", disse então o diretor do Andnderlecht, Besnik Hasi. "Desde que ele continue se esforçando assim, Iseka será capaz de liderar o ataque de Anderlecht num futuro próximo. Eu tenho muita fé em Aaron".

Suas atuações na Youth League foram suficientes para ganhar um contrato profissional, enquanto os maiores clubes da Europa tentavam sua contratação. Mas em setembro de 2015, apenas semanas depois de assinar contrato, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e perdeu quase toda a temporada de 2015-16.

Apesar disso, Leya Iseka ainda era bastante cotado para figurar no NXGN, e sua ficha dizia: "Anderlecht aguarda ansiosamente o retorno do atacante nascido em Bruxelas de origem congolesa".

"Devido à sua movimentação e faro para o gol, inevitavelmente, as comparações com seu irmão mais velho já foram feitas, mas Leya Iseka é mais ágil, embora menos poderoso".

O Olympique de Marselha certamente notou essas semelhanças e, em julho de 2016, assinou um contrato de empréstimo com Leya Iseka, após a saída de seu irmão do clube para o Chelsea. Batshuayi marcou 23 gols em todas as competições durante seu último ano no Stade Velodrome, e se esperava que Leya Iseka ajudasse a preencher o vazio deixado pela saída de seu irmão.

Mas uma mistura da tentativa de reencontrar sua forma e aptidão após sua longa parada por lesão e a pressão de repetir Batshuayi provou ser demais, e após oito partidas sem gols na Ligue 1, o empréstimo de Leya Iseka foi suspenso e ele voltou para a Bélgica.

Esse sentimento de decepção se tornou regra durante os períodos seguintes de Leya Iseka. Primeiro no Zulte Waregem (por empréstimo), depois Toulouse e Metz (novamente por empréstimo), que devolveram o jogador com apenas 16 gols em 93 partidas somando as três equipes.

Há esperança, porém, de que a queda para a segunda divisão do futebol inglês possa ajudar a reviver a carreira do ex-jovem prodígio.

O Barnsley, competidor surpresa do play-off da Championship da última temporada, ganhou fama nos últimos anos por assumir riscos tanto com suas contratações quanto com suas indicações de dirigentes, vasculhando a Europa em busca de talentos não reconhecidos, já que o seu objetivo é repetir o sucesso das recentes promoções de Huddersfield Town, Norwich City e Brentford.

Certamente, os Tykes têm se empenhado em colocar o jogador em ação e ficaram furiosos com a questão do visto, sendo que a a permissão de trabalho de Leya Iseka levou quatro semanas para ser concedida.

"Isto é uma brincadeira, isto é ridículo", disse o co-presidente do Barnsley, Paul Conway, ao Yorkshire Post. "Não entendo este país, esta é uma grande indústria e nós pagamos muitos impostos aqui. Por que não podemos ter um processo padrão para o momento da emissão de vistos?".

"[Aaron] foi aprovado para jogar na Inglaterra. Nossa suposição lógica era que conseguiríamos o visto em cerca de uma semana. Temos três conjuntos de advogados trabalhando nisto e o governo belga realmente ajudando, já que estes são cidadãos belgas".

"Isto é uma piada. Ao mesmo tempo, você vê o Manchester United e o Chelsea conseguirem jogadores com uma rapidez notável, e isso provavelmente porque eles têm melhores relações com os responsáveis do que o Barnsley Football Club".

O próprio Leya Iseka mostrou um senso de humor sobre a demora para estrear, usando um meme do Bob Esponja Calça-Quadrada para canalizar suas frustrações o que sugeria que o senso de humor e a facilidade das redes sociais é algo de família.

Happy to be back with the team ❤️ @BarnsleyFC pic.twitter.com/gmLcKAMhaj — Aaron Leya Iseka (@Leyalseka) September 4, 2021

Uma vez que ele finalmente foi autorizado a entrar em campo, seus dois primeiros jogos como jogador do Barnsley vieram com dois papéis muito diferentes desempenhados. Primeiro, ele entrou como substituto no intervalo de sua estréia na derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, jogando como o número nove, antes de . Na segunda partida, entrou no primeiro tempo do empate em 1 a 1 contra o Stoke City, quando foi escalado como meio-campista ofensivo.

Isto indica que ainda não se tem certeza sobre a melhor posição para ele, mas, pelo menos, existe uma disposição de lhe dar oportunidades para explorar seus pontos fortes.

Com mais de 1,80m, Leya Iseka é uma presença mais física do que Batshuayi, e ainda existe esperança de que ele possa encontrar a agilidade e o ritmo que mostrou quando adolescente, e que isto não se perdeu por causa de sua grave lesão no joelho.

Um vídeo de 20 segundos na página do Twitter de Leya Iseka certamente estimula o pensamento - ele marca três gols em um treino naquele curto período de tempo, o primeiro em que ele vira e instintivamente coloca no canto, o segundo em que ele passa pela defesa e pelo goleiro, antes de chutar há mais de 13 metros para marcar o terceiro.

Com um alcance de finalização e o faro para o gol, o talento que valeu a Leya Iseka um lugar na NXGN ainda pode estar presente. Se ele conseguir encontrá-lo, ainda pode conseguir colocar seu irmão mais velho em sua sombra