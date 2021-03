NXGN: próximo da estreia pela Espanha, Pedri diz não impor metas para seu futuro

O jogador de 18 anos foi convocado por Luis Enrique para as Eliminatórias da próxima Copa do Mundo e ainda pode estar na disputa da Euro 2020

Pedri, meio-campista do Barcelona, insiste que não estabelece metas para o futuro enquanto se prepara para uma possível estreia na seleção espanhola.

O jogador de 18 anos teve uma excelente temporada de estreia no Camp Nou, tanto que ficou com o quarto lugar na lista do Goal NXGN 2021, que elegeu os 50 melhores jovens jogadores de futebol do mundo.

A ascensão meteórica de Pedri também o levou a ser convocado pela primeira vez para a seleção principal da Espanha. A ex-promessa do Las Palmas está, hoje, prestes a fazer seu estreia na equipe de Luis Enrique contra a Grécia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, na quinta-feira (25).

"Não gosto de estabelecer metas para o futuro", disse Pedri à Goal, em entrevista exclusiva após sua eleição para o prêmio NXGN.

"Tento sempre melhorar, a cada dia, e sair na frente trabalhando mais do que o resto. Só penso em continuar a crescer com o Barcelona."

Sobre a possibilidade de representar a Espanha na Eurocopa 2020, que vai ser realizada neste meio de ano, ele acrescentou: "É um sonho, espero que isso aconteça, mas tenho que manter meus pés no chão e continuar trabalhando".

Pedri vai jogar a Euro 2020?

Se essa pergunta tivesse sido feita no início da temporada, as chances teriam sido extremamente baixas, já que Pedri só fez sua estréia pela seleção espanhola sub-21 em setembro.

No entanto, ao longo da temporada, ele se tornou um dos melhores meio-campistas criativos em La Liga, e seu entrosamento com Lionel Messi chamou muito à atenção.

Como resultado, ele agora tem uma chance real de ser incluído no elenco da La Roja para a Euro, principalmente se ele impressionar nas próximas partidas das Eliminatórias, contra Grécia, Geórgia e Kosovo.

Ele provavelmente terá que enfrentar uma competição acirrada por um lugar, já que Thiago Alcântara, Koke, Fabián Ruiz, Saúl Ñíguez, Dani Ceballos e Marcos Llorente estão todos competindo por vagas no meio de campo.

Quem venceu o NXGN 2021?

Embora Pedri tenha terminado em quarto lugar na lista do NXGN 2021, ele não foi o jogador mais bem colocado do Barcelona. Essa honra foi para o vencedor do prêmio masculino, Ansu Fati.

Fati venceu a dura competição de Eduardo Camavinga, Gio Reyna e o companheiro de equipe Pedri para se tornar o sexto vencedor da categoria masculina, seguindo as os feitos de jogadores como Jadon Sancho, Gigi Donnarumma e Rodrygo.

Companheiro de Pedri, Ilaix Moriba, meio-campista do Barça, também entrou na lista, ficando no 50º lugar, depois de começar a cavar seu espaço no elenco comandado por Ronald Koeman.