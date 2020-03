O NxGn está de volta! Fati, Rodrygo e Greenwood competem pelo título de jovem jogador mais talentoso

Na terça-feira, a Goal vai revelar a lista dos 50 melhores jogadores com 19 anos ou menos e a disputa pelo primeiro lugar no ranking está acirrada

É aquela época do ano novamente. É hora de mostrar as futuras superestrelas do futebol mundial. Hora de revelar o vencedor do NxGn 2020.

Todo mês de março, a Goal pede a especialistas de todas as suas 43 edições que avaliem e classifiquem os jovens mais empolgantes do futebol em termos de experiência, potencial e habilidade geral, com o objetivo de compilar uma lista final, com 50 jogadores mais promissores do planeta.

Os competidores deste ano deveriam ter nascido em ou depois de 1º de janeiro de 2001, e a competição pelo primeiro lugar foi tão acirrada como em anos anteriores.

O astro do , Jadon Sancho, conquistou o prêmio do ano passado e há todas as chances de termos outro vencedor inglês em 2020, com Mason Greenwood se tornando um jogador regular no time do desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando de forma definitiva.

O versátil atacante já ganhou um novo contrato de longo prazo no Old Trafford, depois de se tornar o atleta mais jovem a marcar um gol em uma competição europeia, em setembro do último ano. Mas Greenwood não é o único jovem a ter feito história no último ano.

Depois de marcar com apenas 93 segundos de jogo na sua estreia no Campeonato Espanhol, Rodrygo, do , tornou-se o jogador mais jovem a marcar três gols na Liga dos Campeões, com o hat-trick contra o Galatasaray em novembro.

O , por sua vez, tem um prodígio para si com Ansu Fati.

Em agosto passado,a joia da La Masia tornou-se o mais jovem goleador da história do clube catalão, quando marcou contra o Osasuna com apenas 16 anos e 304 dias de idade.

Fati então marcou contra a Inter na Liga dos Campeões, em dezembro, para desbancar Peter Ofori-Quaye como o mais jovem goleador da Liga dos Campeões de todos os tempos.

Por outro lado, Reinier Jesus protagonizou uma transferência de 35 milhões de euros para o Real Madri, em razão das suas façanhas no no ano passado com o . Para o português Jorge Jesus, agora seu ex-técnico, os Blancos fizeram uma pechincha em assegurar os serviços do promissor meiocampista.

Enquanto isso, outro dos melhores técnicos do mundo do futebol, Jürgen Klopp, rotulava Gabriel Martinelli como "um talento do século". Não podia ser diferente, depois de ver o atacante do infernizar a defesa do de tudo quanto é jeito no confronto da Inglesa em pleno Anfield, em outubro.

Takefusa Kubo, é claro, há muito tempo é conhecido como "O Messi japonês", mas o antigo morador da La Masia foi contratado pelo Real Madrid no ano passado e, agora, está desfrutando de um período de empréstimo bastante empolgante em Mallorca.

A Ásia também tem outro grande concorrente este ano: o sul-coreano Lee Kang-In, produto da academia do que estreou na seleção em setembro, e foi nomeado Melhor Jogador da , realizada no ano passado.

É claro que a é conhecida pelo seu sistema juvenil, por isso não será surpresa saber que os holandeses têm pelo menos dois possíveis vencedores.

Mohamed Ihattaren já se firmou como um dos jogadores mais importantes do nos últimos doze meses, enquanto Ryan Gravenberch parece ser o próximo grande talento a sair da linha de produção do .

O também estabeleceu uma excelente reputação por cuidar dos jovens e a sensação no Roazhon Park é que Eduardo Camavinga está destinado a grandes coisas. Com status de titular aos 17 anos de idade, ele parece destinado a grandes coisas no esporte.

Mas será que o meio-campista angolano nascido em será coroado vencedor do NxGn 2020?

E quem terminará no topo da lista inaugural do maior talento feminino do futebol, com Lena Oberdof, da SGS Essen, Jordyn Huitema, do , e Claudia Pina, craque do Barcelona, todas na corrida?

Os votos foram dados, as contagens finais estão agora sendo feitas e os vencedores serão revelados na manhã de terça-feira, dia 24 de março.

Falta pouco para o NxGn 2020 - não perca!