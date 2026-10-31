Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do West Ham, Nuno Espirito Santo, enfrentou a ira da torcida no London Stadium após a derrota por 3 a 1 para o West Bromwich Albion, no sábado, pela Championship. O segundo revés consecutivo em casa deixou o West Ham, um dos favoritos ao acesso, na oitava posição, a seis pontos da liderança. Já o Albion, com um jogo fluido e controlado, chegou ao grupo dos quatro primeiros diante de 3 mil torcedores que viajaram para acompanhar a equipe.

Publicidade

Nuno sente a pressão com a sequência de tropeços em casa

O West Ham agora acumula duas derrotas seguidas em casa, com seis gols sofridos nesses dois jogos, e a derrota de sábado deixou poucos aspectos positivos para Nuno. Sky Sports informou que o técnico enfrentou a ira da torcida após o apito final.

A tentativa do West Ham de voltar à Premier League já vinha sendo prejudicada pelo desempenho irregular em casa, especialmente pelos pênaltis desperdiçados nos instantes finais contra Charlton e QPR, que acabaram lhe custando três pontos. Os torcedores do West Bromwich Albion se divertiram com o desconforto de Nuno, que já comandou o Wolves, grande rival do clube na região de Black Country.

Myhre castiga o West Ham antes do empate de Bowen

O West Ham saiu atrás no placar em nove dos 15 jogos anteriores, e o roteiro se repetiu. Os donos da casa criaram a primeira chance quando uma arrancada de Edvin Austbo deixou Mohammadou Kante em posição de finalizar, mas Jayson Molumby desviou o chute para fora, por cima do gol.

Aos 20 minutos, um passe de Isaac Price abriu a defesa, e Felix Horn Myhre, livre de marcação, completou de perto o cruzamento rasteiro de Jimmy-Jay Morgan. Price deveria ter feito 2 a 0, mas mandou para fora de cerca de 7 metros. Depois, o chute do capitão Jarrod Bowen desviou em Callum Styles e entrou junto à trave mais próxima, no sétimo gol dele na temporada.

Publicidade Publicidade

Morgan e Styles garantem vitória merecida ao West Bromwich Albion

O empate de Bowen não acalmou a torcida da casa, que vaiou o West Ham na saída para o intervalo. Antes de se completarem três minutos do segundo tempo, o West Bromwich Albion voltou à frente. Myhre ajeitou o cruzamento de Price pela esquerda para Morgan, que chutou cruzado, sem chances para Mads Hermansen, e marcou seu quarto gol na temporada.

Tópicos relacionados

Max O'Leary defendeu finalizações de Max Kilman e Kyle Walker-Peters, mas Styles marcou menos de dois minutos depois de Walker-Peters deixar o campo mancando com uma lesão na coxa, quando Nuno já havia feito as cinco substituições. O escanteio cobrado por Price foi afastado apenas parcialmente, e o chute forte de Styles, desviado de cerca de 18 metros, não deu chances a Hermansen.

West Ham de Nuno enfrenta o Cardiff na sequência

O West Ham raramente ameaçou reagir. Sua única finalização de real perigo foi uma bicicleta do reserva Taty Castellanos, defendida sem dificuldades por O'Leary nos acréscimos.

Publicidade

Com a paciência da torcida se esgotando de forma preocupante, Nuno precisa encontrar uma resposta rápida quando o West Ham enfrentar o Cardiff City na quarta-feira, se o favorito ao acesso quiser reduzir a distância para os líderes e retomar a busca por um retorno imediato à Premier League.