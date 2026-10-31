Nuno sente a pressão com a sequência de tropeços em casa
O West Ham agora acumula duas derrotas seguidas em casa, com seis gols sofridos nesses dois jogos, e a derrota de sábado deixou poucos aspectos positivos para Nuno. Sky Sports informou que o técnico enfrentou a ira da torcida após o apito final.
A tentativa do West Ham de voltar à Premier League já vinha sendo prejudicada pelo desempenho irregular em casa, especialmente pelos pênaltis desperdiçados nos instantes finais contra Charlton e QPR, que acabaram lhe custando três pontos. Os torcedores do West Bromwich Albion se divertiram com o desconforto de Nuno, que já comandou o Wolves, grande rival do clube na região de Black Country.
Myhre castiga o West Ham antes do empate de Bowen
O West Ham saiu atrás no placar em nove dos 15 jogos anteriores, e o roteiro se repetiu. Os donos da casa criaram a primeira chance quando uma arrancada de Edvin Austbo deixou Mohammadou Kante em posição de finalizar, mas Jayson Molumby desviou o chute para fora, por cima do gol.
Aos 20 minutos, um passe de Isaac Price abriu a defesa, e Felix Horn Myhre, livre de marcação, completou de perto o cruzamento rasteiro de Jimmy-Jay Morgan. Price deveria ter feito 2 a 0, mas mandou para fora de cerca de 7 metros. Depois, o chute do capitão Jarrod Bowen desviou em Callum Styles e entrou junto à trave mais próxima, no sétimo gol dele na temporada.
Morgan e Styles garantem vitória merecida ao West Bromwich Albion
O empate de Bowen não acalmou a torcida da casa, que vaiou o West Ham na saída para o intervalo. Antes de se completarem três minutos do segundo tempo, o West Bromwich Albion voltou à frente. Myhre ajeitou o cruzamento de Price pela esquerda para Morgan, que chutou cruzado, sem chances para Mads Hermansen, e marcou seu quarto gol na temporada.
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Max O'Leary defendeu finalizações de Max Kilman e Kyle Walker-Peters, mas Styles marcou menos de dois minutos depois de Walker-Peters deixar o campo mancando com uma lesão na coxa, quando Nuno já havia feito as cinco substituições. O escanteio cobrado por Price foi afastado apenas parcialmente, e o chute forte de Styles, desviado de cerca de 18 metros, não deu chances a Hermansen.
West Ham de Nuno enfrenta o Cardiff na sequência
O West Ham raramente ameaçou reagir. Sua única finalização de real perigo foi uma bicicleta do reserva Taty Castellanos, defendida sem dificuldades por O'Leary nos acréscimos.
Com a paciência da torcida se esgotando de forma preocupante, Nuno precisa encontrar uma resposta rápida quando o West Ham enfrentar o Cardiff City na quarta-feira, se o favorito ao acesso quiser reduzir a distância para os líderes e retomar a busca por um retorno imediato à Premier League.