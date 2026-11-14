“Nunca vou vender!”: dono do Milan, Gerry Cardinale, faz promessa ousada sobre transferências e revela visão de “Berlusconi 2.0”

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O proprietário do AC Milan, Gerry Cardinale, declarou categoricamente que jamais venderá o clube após criar uma nova holding destinada a aumentar drasticamente o orçamento para contratações. O investidor americano quer garantir os recursos financeiros necessários para competir com os gigantes da Premier League por talentos de elite do futebol mundial.

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Cardinale reafirma compromisso de longo prazo com o AC Milan

O proprietário do Milan, Cardinale, descartou categoricamente qualquer especulação sobre uma possível venda do tradicional clube da Serie A. O investidor americano insiste que sua visão para o Milan é um projeto de longo prazo, destinado a restabelecer o domínio do clube na Europa.

A RedBird Capital Partners lançou oficialmente uma nova holding, a Milan Sports & Entertainment, na sexta-feira. A nova empresa reúne seus diversos investimentos em Milão, incluindo o clube de futebol e um projeto emergente da NBA Europe.

O principal objetivo dessa mudança estrutural é aumentar rapidamente a receita comercial do Milan. Cardinale acredita que essa nova base financeira ajudará a reduzir a distância econômica entre o futebol italiano e a rica Premier League.

Mais recursos financeiros para grandes contratações

A criação da Milan Sports & Entertainment tem como objetivo específico ampliar a força do clube no mercado de transferências. Cardinale quer garantir que o Milan nunca deixe de contratar talentos de elite do futebol mundial por não poder pagar o preço exigido.

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“O que impulsiona operações como esta é dar ao Milan os recursos financeiros necessários para competir no mercado de transferências e contratar os melhores jogadores do mundo”, disse Cardinale à Gazzetta dello Sport. “Nunca venderei o Milan. Nunca.”

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O diretor-executivo da RedBird também revelou sua frustração por não ter conseguido contratar jogadores que eram alvos prioritários devido a limitações financeiras. “Estou fazendo todo o possível para garantir que, quando quisermos um jogador, ninguém possa me dizer: ‘Você não pode contratá-lo porque não tem dinheiro para isso’”, acrescentou.

Em busca do legado de Silvio Berlusconi

A maior ambição de Cardinale é repetir o impacto transformador que o ex-proprietário Silvio Berlusconi teve tanto no Milan quanto no futebol italiano. Ele quer levar a Serie A a uma era moderna e altamente comercializada.

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“Quando comprei o clube, há quatro anos, usei a expressão ‘Berlusconi 2.0’ e ninguém entendeu o que eu queria dizer”, explicou Cardinale. “O que eu tentava explicar era que, assim como Berlusconi transformou o Milan e, ao mesmo tempo, a Serie A, queremos, por meio da nossa gestão, levar o clube para a nova era em que vivemos.”

A transformação do clube com um novo estádio

A base desse ambicioso crescimento comercial será a construção de um novo estádio de última geração. O Milan trabalha intensamente em um projeto na região de San Donato para transformar radicalmente sua situação financeira.

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“Esse é o legado que deixaremos para o Milan”, afirmou Cardinale. “O estádio, obviamente, representa um legado enorme que transformará nossa situação financeira, mas há também o projeto para a região de San Donato e todo o resto.”