"Ele é o melhor artilheiro com quem eu já trabalhei", disse o assistente de Thomas Tuchel, com quem ele também esteve no Bayern. "E isso entre todos os grandes goleadores com quem já trabalhei, incluindo Cristiano e todos esses jogadores", acrescentou. CR7 conheceu Barry quando ele trabalhava com Roberto Martinez na seleção de Portugal.

Kane é considerado neste ano um dos grandes favoritos ao prêmio da Bola de Ouro como melhor jogador do mundo do ano passado. A premiação será realizada em 26 de outubro, em Paris. Além de Kane, Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappe (Real Madrid) também podem fazer boas contas em relação à conquista inédita da Bola de Ouro.

Barry se derreteu, entre outras coisas, pela preparação de Kane no aquecimento, quando ele regularmente manda suas finalizações para o gol de forma espetacular. "Dizem que foi 'fenomenal', mas eu diria que, para Harry, isso é totalmente normal. O que se vê no aquecimento, a repetição dos domínios, a precisão: é simplesmente um nível que eu nunca experimentei", disse o inglês.

Que números Harry Kane tem nesta temporada?

Kane soma na atual temporada seis gols e duas assistências em sete jogos oficiais pelo Bayern, clube no qual, desde sua transferência do Tottenham Hotspur por uma taxa de 95 milhões de euros, conquistou a artilharia em cada temporada.

Próximas partidas FCA Bundesliga 09:30 FCB

Mais recentemente, ele tomou para si o recorde de jogador que chegou aos 100 gols com o menor número de partidas na Bundesliga: Kane alcançou a marca já em seu 98º duelo na elite do futebol alemão, na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin.