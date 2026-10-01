Isso levou Steven Pawlowicz, torcedor do DFB há muitos anos, a rebater com seus próprios gritos de "Adeyemi". Seu apoio ao astro do Barcelona pôde ser ouvido com clareza pelos microfones laterais da ARD .

Após a partida, Pawlowicz chamou atenção inicialmente para os incidentes em uma postagem no Instagram. Em seguida, o homem de 32 anos explicou à Bild e ao Frankenpost o contexto de seus gritos: "No primeiro minuto, vieram da terceira fila atrás de nós insultos pesados em direção aos jogadores alemães, no começo principalmente contra jogadores do Bayern. Insultos que depois mudaram de tom, passando também para ataques à aparência", relatou Pawlowicz.

Escândalo nas arquibancadas: além dos astros do DFB, torcedores também foram insultados

Mas, aparentemente, não ficou só nas agressões verbais contra os jogadores da seleção. Outros espectadores também teriam sido duramente insultados e até ameaçados com violência. "Outros espectadores também foram insultados de forma grosseira e até ameaçados com violência, com gritos como 'Então vem aqui!' ou 'O que você quer, afinal?'. Avisamos o segurança imediatamente. Mas não houve reação, apenas um dar de ombros."

Pawlowicz decidiu então combater os insultos com gritos positivos. "Toda vez que eles gritavam algo nojento, eu gritava algo positivo, só que mais alto", explicou. Ele não esperava que seus gritos fossem chegar até o microfone da TV: "Eu não fazia ideia de que dava para me ouvir. No estádio não havia sinal nenhum. Os gregos também estavam tão barulhentos que eu realmente estou surpreso por terem conseguido me ouvir tão bem."

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Para Pawlowicz, a situação foi incomum. "Nunca vivi algo assim em jogos da seleção. As partidas da Alemanha normalmente são super tranquilas, não dá nem para comparar com jogos da Bundesliga. Atmosfera super pacífica, seja contra a Itália ou a Finlândia. Mas sempre há arruaceiros."

Esportivamente, a derrota também aumentou a pressão sobre a equipe alemã. O 0 a 1 contra a Grécia foi ao mesmo tempo a primeira derrota na era de Jürgen Klopp como técnico da seleção. Com isso, Klopp segue à espera de sua primeira vitória, depois de sua estreia ter terminado em 1 a 1. Na quinta-feira, ele terá a próxima chance contra a Sérvia.