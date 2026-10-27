Füllkrug, que já havia reclamado de uma substituição tardia após marcar duas vezes de pênalti contra o Mainz 05 na semana passada, começou no banco por decisão do técnico do Werder, Daniel Thioune, em Dortmund. Em seu lugar, Cedric Itten, que na temporada passada foi o único verdadeiro destaque do Fortuna Düsseldorf, rebaixado da segunda divisão após uma campanha desastrosa, teve sua primeira chance como titular.

O atacante da seleção suíça, porém, não a aproveitou. Sem Füllkrug, o ataque do Werder parecia inofensivo, enquanto o BVB abriu 2 a 0 logo cedo, com Serhou Guirassy (6 minutos) e Carney Chukwuemeka (17 minutos), e foi para o intervalo com uma vantagem confortável e merecida.

Depois de quase uma hora, finalmente chegou a vez de Füllkrug. Com ele, também entraram em campo Mitchell Weiser, Ludovit Reis e Senne Lynen, jogadores que normalmente são titulares. Uma ação desastrada de Julian Ryerson, que derrubou Mick Schmetgens na área, abriu de repente uma oportunidade para o Werder e Füllkrug voltarem ao jogo da copa.

Füllkrug humilha Anton e se aproxima de recorde do clube

O jogador de 33 anos não desperdiçou a chance e converteu o pênalti com frieza para diminuir a diferença (65 minutos). Foi seu décimo gol em nove jogos oficiais. Desde a estreia na temporada, em Freiburg (derrota por 4 a 1), ele marcou em todas as partidas. Na próxima rodada da Bundesliga, poderá igualar um recorde do clube estabelecido por Rudi Völler há 44 anos caso volte a marcar contra o TSG Hoffenheim. Na temporada 1982/83, Völler balançou as redes pelo Werder em sete jogos consecutivos da Bundesliga.

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Füllkrug está atualmente em uma sequência de seis jogos e já soma 11 gols em nove partidas oficiais. Isso porque o reserva de luxo voltou a surpreender o BVB, como já havia feito duas semanas e meia antes, no empate por 2 a 2 pela liga. E de uma maneira muito especial.

Füllkrug deu uma caneta em Waldemar Anton no círculo central, arrancou sozinho e acertou um chute forte de 18 metros, que foi parar no fundo da rede. Um golaço que deixou até o comentarista da Sky, Fabian Kloß, sem palavras.

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Como Füllkrug consegue marcar seus gols? "Eu também não sei!"

Questionado por Sebastian Hellmann sobre a jogada que levou ao empate por 2 a 2, Kloß disse: "Incrível. Nunca tinha visto um gol desses dele. Se você chegar perto dele agora, só vai sentir cheiro de suor e de pura autoconfiança. E de alegria por jogar pelo Werder Bremen."

Desde que voltou às margens do rio Weser no verão, após passagens extremamente infelizes pelo West Ham United e pelo AC Milan, Füllkrug recuperou sua melhor forma e está fisicamente saudável. Depois da partida, perguntado pela Sky como consegue marcar repetidamente, ele próprio disse não saber: "Eu também não sei. Mas não é disso que se trata. E essa é a chave: não se trata disso."

Ele classificou a derrota no último segundo, causada por uma cobrança de falta espetacular de Marcel Sabitzer nos acréscimos, como "muito amarga", mas também ponderou que "o mundo não vai acabar para nós agora, é preciso dizer isso com toda a sinceridade". Füllkrug mencionou os jogadores que receberam uma chance de mostrar seu valor contra o time de Dortmund e que, normalmente, ocupam o papel que ele teve naquela noite. "Temos 26 jogadores no elenco e já dissemos no verão que precisamos de cada um deles. E esses jogadores mereceram essa chance."

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Por que Niclas Füllkrug não quer mais falar sobre a seleção alemã

Mas houve algo de que ele foi poupado naquela noite agridoce no Westfalenstadion, em Dortmund. Mais uma vez, nenhum representante da imprensa fez a pergunta que continua no ar sobre um possível retorno à seleção alemã em novembro, depois que Füllkrug deixou bem claro recentemente que não queria mais falar sobre o assunto.

"Se eu já disse 44 vezes que não quero falar sobre isso, seria legal se a gente parasse de falar sobre o assunto", afirmou após o empate por 2 a 2 contra o recém-promovido Paderborn, em meados de outubro. No último sábado, quando participou do programa atual Sportstudio, da ZDF, voltou a enfatizar: "Não jogo para ser convocado. Jogo pelo Werder." Sobre suas chances sob o comando do técnico da seleção, Jürgen Klopp, foi breve e direto: "Simplesmente não me interessa."