Füllkrug, que já havia reclamado de ter sido substituído tarde demais após marcar dois gols de pênalti contra o Mainz 05 na semana passada, começou a partida em Dortmund no banco, poupado pelo técnico do Werder, Daniel Thioune. Em seu lugar, Cedric Itten, que na temporada passada havia sido o único verdadeiro destaque do Fortuna Düsseldorf em sua desastrosa campanha de rebaixamento na segunda divisão, recebeu sua primeira oportunidade como titular.

O atacante da seleção suíça, porém, não aproveitou a chance. Sem Füllkrug, o jogo do Werder parecia inofensivo, enquanto o BVB abriu 2 a 0 cedo, com gols de Serhou Guirassy (6') e Carney Chukwuemeka (17'), e foi para o intervalo com uma vantagem confortável e merecida.

Depois de quase uma hora, finalmente chegou a vez de Füllkrug. Com ele, também entraram em campo Mitchell Weiser, Ludovit Reis e Senne Lynen, que normalmente são titulares. Uma ação desastrada de Julian Ryerson, que derrubou Mick Schmetgens na área, de repente abriu as portas da partida da copa para o Werder e Füllkrug.

Füllkrug dá uma caneta em Anton e se aproxima de recorde do clube

O jogador de 33 anos não desperdiçou a oportunidade e marcou o gol que diminuiu a diferença (65'). Foi seu décimo gol em nove jogos oficiais. Desde a estreia na temporada, em Freiburg (derrota por 4 a 1), ele marcou em todas as partidas. Na próxima rodada da Bundesliga, poderá igualar um recorde do clube que Rudi Völler estabeleceu há 44 anos se voltar a marcar contra o TSG Hoffenheim. Na temporada 1982/83, Völler balançou as redes pelo Werder em sete jogos consecutivos da Bundesliga.

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Füllkrug está atualmente em uma sequência de seis jogos e, agora, soma onze gols em nove partidas oficiais. Isso porque o reserva de luxo voltou a chocar o BVB, como já havia feito no empate por 2 a 2 pela liga, duas semanas e meia antes. E de uma maneira muito especial.

Füllkrug deu uma caneta em Waldemar Anton no círculo central, arrancou sozinho e acertou um chute potente de 18 metros para o fundo das redes. Um golaço que deixou até o comentarista da Sky, Fabian Kloß, sem palavras.

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Como Füllkrug marca seus gols? "Eu também não sei!"

Questionado por Sebastian Hellmann sobre o lance que resultou no empate por 2 a 2, Kloß disse: "Inacreditável. Nunca tinha visto ele marcar um gol assim. Se você sentir o cheiro dele agora, só vai sentir suor e pura autoconfiança. E alegria por jogar pelo Werder Bremen."

Desde seu retorno às margens do rio Weser no verão, após passagens extremamente infelizes por West Ham United e AC Milan, Füllkrug voltou à sua melhor forma e está fisicamente saudável. Ao ser perguntado após o jogo, na Sky , como consegue marcar repetidamente, ele próprio não soube responder: "Eu também não sei. Mas não é disso que se trata. E essa é a chave: não se trata disso."

Ele classificou a derrota no último instante, causada por uma cobrança de falta espetacular de Marcel Sabitzer nos acréscimos, como "muito amarga", mas também ponderou que "o mundo também não vai acabar para nós agora, é preciso dizer isso com toda a sinceridade". Ele mencionou os jogadores que receberam uma oportunidade para mostrar seu valor contra o Dortmund e que, normalmente, ocupam o papel que Füllkrug teve naquela noite. "Temos 26 jogadores no elenco e já dissemos no verão que precisamos de cada um deles. E os jogadores mereceram essa oportunidade."

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Por que Niclas Füllkrug não quer mais falar sobre a seleção alemã

Mas houve algo de que ele acabou sendo poupado naquela noite agridoce no Westfalenstadion, em Dortmund. Mais uma vez, nenhum jornalista fez a pergunta que continua no ar sobre um possível retorno à seleção alemã em novembro, depois de Füllkrug ter deixado bem claro recentemente que não queria mais falar sobre o assunto.

"Se eu já disse 44 vezes que não quero falar sobre isso, seria legal se a gente não falasse mais", afirmou após o empate por 2 a 2 com o Paderborn, recém-promovido, em meados de outubro. No sábado passado, quando participou do programa *Aktuelles Sportstudio*, da ZDF, reforçou: "Não jogo para ser convocado. Jogo pelo Werder." Sobre suas chances com o técnico da seleção, Jürgen Klopp, foi breve e direto: "Simplesmente não me interessa."