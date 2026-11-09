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Depois de marcar dois gols pelo BVB contra o SV Elversberg no fim de semana, Felix Nmecha virou assunto. Em meio a muitos elogios por sua atuação e a críticas à sua comemoração de gol vindas do próprio clube, há também o ceticismo do ex-jogador da seleção alemã Markus Babbel.

O ex-jogador do Bayern de Munique e do Liverpool criticou no Sky90 a falta de regularidade do meio-campista central. "Nunca o vi fazer três bons jogos seguidos. Ele não consegue jogar no mais alto nível no sábado, na quarta-feira e no sábado. Consegue fazer um jogo, talvez até dois, mas três não consegue."

Por isso, Babbel também se recusa a classificar Nmecha como um jogador de "classe mundial": "Para mim, ser de classe mundial exige que você consiga fazer isso três vezes. Que você renda três vezes, mesmo quando talvez não esteja tão bem. Que tenha um impacto tão grande na equipe que todos saibam: precisamos dele, ele comanda e orienta o time. A meu ver, ele ainda não consegue fazer isso."

Babbel recebeu o apoio de Lothar Matthäus, recordista de jogos pela seleção alemã. Com Nmecha, de 26 anos, nunca se sabe exatamente o que esperar. Mas: "Pelas qualidades que ele tem, se conseguir aproveitá-las ao máximo, pode se tornar um jogador que faz muita diferença."

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No sábado, Nmecha foi justamente esse jogador para o Borussia Dortmund. Graças aos seus dois gols, o vice-líder venceu o duelo com o recém-promovido Elversberg por 2 a 1. Depois, o técnico do BVB, Niko Kovac, elogiou a "presença, o dinamismo e a técnica" de Nmecha. A avaliação do croata: "Ele consegue resolver muitas situações muito rapidamente com seus giros de corpo. Isso melhora o desempenho dos companheiros."

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E, como Nmecha está apenas chegando à melhor idade para um jogador de futebol, ou, como disse Kovac, à "idade do auge de desempenho", o jogador da seleção alemã ainda tem "margem para melhorar". O Borussia sentiu o quanto Nmecha é importante nos cinco jogos da liga que ele perdeu por lesão na temporada passada. "Deu para perceber que nosso jogo ficou um pouco travado", lembrou Kovac. "Com ele, temos uma dimensão completamente diferente. Por isso, fico feliz que ele esteja aqui."

"Em termos de talento e técnica, ele é um dos melhores meio-campistas do mundo", elogiou também o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book. "Se ele também finalizar como fez hoje — e capacidade para chutar ele tem —, não há muitos melhores do que ele."

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Por que há críticas à comemoração de Felix Nmecha?

A comemoração de Nmecha também virou assunto após a partida contra o Elversberg. Assim como fez em seus gols com a camisa da seleção alemã na Copa do Mundo, Nmecha, profundamente religioso, fez um gesto diante da tribuna sul do Signal Iduna Park como se tirasse uma coroa da cabeça e, ajoelhado, a colocasse no gramado à sua frente. O gesto faz referência à campanha "The King's Return", que faz parte da rede "Ballers in God".

O departamento de torcedores e apoio do BVB criticou o apoio de Nmecha a essa rede e pediu um "distanciamento claro de ideologias e redes cujas declarações e atividades documentadas são, a nosso ver, incompatíveis com os valores de um Borussia Dortmund aberto ao mundo e diverso".

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O departamento de torcedores e apoio do BVB se refere a reportagens da revista ARD "Monitor" e do "Sportschau". Segundo essas reportagens, nesse meio a homossexualidade foi descrita, por exemplo, como "pecado" e o aborto como "plano de Satanás". Também haveria, entre outras coisas, "posições extremamente conservadoras contra a homossexualidade e a identidade trans".

Getty Images

A religião "nunca pode servir de salvo-conduto para a discriminação", afirmou o departamento. E acrescentou que não se pode tratar como "mera prática religiosa privada" o uso do alcance de um jogador profissional "deliberadamente para a evangelização".

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Em uma primeira reação, o BVB defendeu seu jogador. O clube informou, em resposta a uma consulta da SID, que o atleta sempre se comporta de maneira respeitosa. Ainda assim, a direção terá uma conversa com Nmecha.