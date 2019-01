"Nunca vi Guardiola ou Klopp fazendo isso", dispara Lampard contra Bielsa após uso de espiões nos treinos rivais

Técnico argentino convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso de espionagem, mas não convenceu Lampard, que teve treino espionado

Marcelo Bielsa está no centro dos holofotes da Inglaterra, mesmo jogando a segunda divisão do país. Isso porque o técnico do Leeds United admitiu que espionou o treino de todos os outros 23 times da Championship como parte de sua preparação para os jogos. Bielsa convocou a imprensa na última quarta-feira (16) para falar sobre sua preparação para as partidas. Frank Lampard, técnico do Derby County não engoliu as explicações do argentino que afirmou não saber que essa prática não era correta na Inglaterra.

"Agora é um problema da liga, porque é a liga, são todos os times. Por isso, está com eles a decisão do que vai acontecer agora. Ele [Bielsa] mostrou quem ele é. Eu não vejo Guardiola fazer isso, eu não vejo Jürgen Klopp fazer isso, nem Pochettino. Eles fazem atrás das portas fechadas, mas não fazem em público", disparou o ex-jogador do Chelsea.

Toda a história começou às vésperas da partida entre Leeds United e Derby County na sexta-feira (11). Durante o treino do time de Lampard, notou-se uma pessoa suspeita assistindo à sessão e logo descobriram que era um funcionário do Leeds infiltrado. Bielsa admitiu que enviou o espião "sem pedir permissão do Leeds" e disse que a responsabilidade era toda sua.

Na quarta-feira (16), em entrevista coletiva chamada às pressas um dia antes da tradicional coletiva pré-jogo, Bielsa admitiu ter feito a mesma coisa com todos os times e destacou que não sabia que aquilo não era bem visto na Inglaterra.

"Todas as informações que eu preciso, eu coleto sem assistir a sessão de treinamento do oponente. Então, por que eu mandei alguém para assistir? Porque não achei que estava violando as regras. Juntei informações que posso obter de outro modo", disse Bielsa.

Lampard disse que isso é feito em todos os lugares e que o fato público serve para mostrar aos fãs como é que acontece.

"Provavelmente é um bom modo para abrir os olhos dos fãs, porque a maioria dessas coisas é feita a portas fechadas. Elas são feitas em todos os lugares, então não há nenhuma surpresa para quem trabalha no futebol", falou Frank.