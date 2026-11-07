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Niclas Füllkrug não marcou na derrota do Werder Bremen por 1 a 0 fora de casa para o VfB Stuttgart. Ainda assim, o desempenho do jogador, de volta à seleção alemã, foi bom, como observou, entre outros, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã e comentarista da Sky.

Matthäus afirmou: "Quando um centroavante do Werder Bremen toca 70 vezes na bola em uma partida, você sabe como foi o jogo, principalmente no segundo tempo. Nunca tinha ouvido falar de um número desses para um centroavante."

Matthäus ressaltou que "não é o maior fã de estatísticas", mas acrescentou: "A maneira como Niclas jogou no segundo tempo, como buscou a bola, segurou a posse e procurou companheiros mais bem posicionados, foi muito prazerosa de ver. Assistir ao Werder Bremen no segundo tempo foi assistir a um futebol moderno."

Apesar da melhora após o intervalo, o Werder sofreu em Stuttgart sua segunda derrota nesta temporada, um revés depois das últimas semanas de bons resultados. O fator decisivo foi um primeiro tempo irregular, no qual Maximilian Mittelstädt marcou cedo o gol da vitória com um chute forte de pé esquerdo (7').

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Füllkrug, líder da artilharia da elite do futebol alemão, enfrentou principalmente Jeff Chabot contra o VfB. Para o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, esse foi o ponto-chave da vitória em casa. "Essa foi uma base importante e o duelo decisivo, que Jeff venceu", disse Wohlgemuth à Sky.

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Füllkrug, por sua vez, teve uma impressão diferente dos duelos com Chabot ao longo dos 90 minutos: "Dava para resolver isso de forma relativamente inteligente. Quando você aparecia cedo no meio-espaço, colocava-o diante de um problema: ele deveria sair para acompanhar ou não? Tive a impressão de que ele teve um pouco de dificuldade com isso. No fim, fiquei com muitas bolas, na verdade com a maioria. É claro que ele puxa, agarra e tenta de tudo."

Getty Images

Füllkrug se mostrou decepcionado com a derrota, mas longe de estar abatido. O desempenho do Werder foi sólido, sobretudo após o intervalo. "No segundo tempo, fomos muito mais corajosos e tivemos chances suficientes para marcar um gol", disse o jogador de 33 anos. "Mesmo assim, tenho orgulho da minha equipe. Um baita grupo."

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Dentro desse grupo, Füllkrug fez um elogio especial à defesa: "Vencer 60% dos duelos como equipe fala por si só. Lá atrás, voltamos a jogar de forma excepcional, pela maneira como neutralizamos jogadores como Undav e El Khannouss. Deniz é forte nos duelos, mas a forma como Marco (Friedl, nota da redação) jogou hoje, mais uma vez, foi excelente. (...)"

Füllkrug sobre conversa com Klopp: "Uma troca muito agradável"

Antes da pausa para os jogos das seleções, o Werder segue em quinto lugar na tabela da Bundesliga, mas ainda pode cair para a sexta posição se for ultrapassado pelo Bayer Leverkusen no domingo.

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Depois, Füllkrug voltará à seleção alemã após mais de um ano. O técnico da seleção, Jürgen Klopp, o convocou para as próximas partidas da Liga das Nações contra a Sérvia, em 13 de novembro, e a Holanda, três dias depois.

Sobre isso, o veterano disse: "Ainda estou totalmente concentrado neste jogo. No momento, não estou pensando que vou me apresentar à seleção na semana que vem e, por isso, ainda não estou propriamente ansioso. É claro que Jürgen Klopp refletiu sobre o assunto. Ele conversou comigo sobre tudo de maneira muito aberta e justa e também se comunicou com antecedência. Sempre foi uma troca muito agradável. É claro que estou feliz com a oportunidade, e vamos ver o que acontece."