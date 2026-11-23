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Ange Postecoglou deu uma resposta dura a um jornalista que questionou o comprometimento de Sadio Mane com o Al-Nassr. O ex-ponta do Liverpool desfalcou a equipe na recente derrota pelo Campeonato Saudita após receber autorização para acompanhar o nascimento de seu filho.

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Al-Nassr perde sem Mane em campo

Sem Mane, o Al-Nassr perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita, na sexta-feira. Cristiano Ronaldo colocou os visitantes em vantagem logo no início, mas depois desperdiçou um pênalti. O Al-Ahli reagiu e virou o jogo, com um gol do jogador da seleção inglesa Ivan Toney .

Mane recebeu autorização para ficar com a esposa durante o nascimento do bebê. Após a partida, um jornalista perguntou se a decisão do ponta demonstrava falta de comprometimento com o clube, provocando uma resposta dura do técnico.

Postecoglou sai em defesa de seu ponta

Ao ouvir a pergunta, o ex-técnico do Tottenham questionou imediatamente o repórter.

"Você é pai? Tem filhos?", rebateu Postecoglou.

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Depois que o jornalista respondeu "não", Postecoglou rejeitou a crítica. "Provavelmente é por isso que você faz essa pergunta. Porque, quando tiver filhos, vai perceber que é a coisa mais importante, a maior bênção que alguém pode receber", disse.

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O técnico de 61 anos deixou claro que Mane tinha todo o seu apoio para priorizar a família. "[Mane] está com a esposa enquanto ela dá à luz, certo? Nada é mais importante na vida. Sim, ele tinha minha permissão, minha bênção, e Sadio Mane é uma das melhores pessoas deste mundo, amigo. Nunca o questione nem questione seu comprometimento com este clube."

Coletivas tensas não são novidade para Postecoglou

Discussões acaloradas com a imprensa são familiares a Postecoglou, que teve conversas tensas com repórteres com frequência durante suas passagens pela Premier League, no Tottenham e, brevemente, no Nottingham Forest.

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Ele mostrou a mesma disposição em setembro, depois que o Al-Nassr perdeu por 4 a 0 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da Ásia. Quando um repórter afirmou que Ronaldo não havia feito "nada" naquela partida, Postecoglou rebateu: "Você assistiu a um jogo diferente do que eu vi."

Mane, por sua vez, soma três gols e oito assistências em 15 jogos nesta temporada. O atacante chegou ao Al-Nassr em 2023 após passagens por Southampton, Liverpool, onde conquistou a Premier League e a Champions League, e Bayern de Munique.

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Pressão aumenta sobre o Al-Nassr na disputa pelo título

A derrota de sexta-feira foi apenas a terceira do Al-Nassr desde que Postecoglou assumiu o comando no verão, mas deixou o clube diante de uma disputa difícil na parte de cima da tabela. A equipe ocupa a terceira posição, dois pontos atrás do Al-Hilal, que ainda tem um jogo a menos.

Com pouca margem para erros na busca pela liderança, Postecoglou dependerá bastante da criatividade de Mane quando o ponta voltar a integrar o elenco.