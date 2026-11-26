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O meio-campista Gavi afirmou que está feliz em colocar o coletivo acima da glória individual enquanto luta por uma vaga regular entre os titulares do Barcelona de Hansi Flick. O espanhol foi titular em uma rara ocasião na vitória de quarta-feira sobre o Sabah FK pela Champions League, dando sequência à campanha europeia do clube catalão.

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Flick muda a escalação para viagem europeia

As mudanças na escalação para o jogo fora de casa pela competição europeia, na quarta-feira, deram a Gavi a bem-vinda oportunidade de atuar desde o início. Foi apenas a terceira vez em todas as competições nesta temporada que o meio-campista de 22 anos apareceu entre os titulares de Flick.

Apesar de passar boa parte da temporada à espera de oportunidades, o espanhol não demonstra frustração com a redução de seus minutos em campo. Ele segue concentrado em contribuir sempre que o treinador o chama.

Gavi afirma que nunca foi uma estrela

Em entrevista à Movistar após o apito final, Gavi reconheceu que a forte concorrência por vagas faz parte de jogar pelo clube catalão.

“Bem, no fim das contas, existe concorrência. É consequência de estar no melhor clube”, disse. “Todos são bons. E o treinador dá oportunidades e coloca você em campo quando acha adequado.

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“No fim das contas, ele é quem manda e eu, como disse, nunca fui uma estrela. Sou um jogador de equipe, um grande jogador de equipe, e estarei lá quando o time precisar de mim.”

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Por que a mentalidade define sua postura diante dos poucos minutos em campo

Além de aceitar seu papel atual no elenco, Gavi acredita que a força psicológica diferencia quem contribui de forma decisiva dos demais quando surgem oportunidades em jogos importantes. Em vez de depender apenas da capacidade técnica, ele vê a preparação mental como o fator decisivo para fazer a diferença nas partidas em que recebe uma chance como titular.

“Acredito que a mentalidade de um jogador é quase mais importante do que sua habilidade e outras qualidades”, acrescentou. “Se você tem a mentalidade certa para enfrentar esse tipo de jogo, será um jogador importante. É nisso que acredito.

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“Quando você entra em jogos nos quais tem sua chance com a mentalidade certa, as coisas dão certo… Considero minha mentalidade única, e pode parecer falta de modéstia eu mesmo dizer isso, mas é a verdade. Se eu não acreditar, quem vai?”

Disputa difícil pela titularidade no Camp Nou

Dar sequência à atuação de quarta-feira será fundamental para Gavi conquistar mais oportunidades entre os titulares no restante da temporada. Aproveitar as partidas europeias em que Flick faz rodízio oferece um caminho para mostrar ao treinador que pode contar com ele.

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Conquistar uma vaga permanente, porém, exigirá paciência diante da forte concorrência no meio-campo do Barcelona. Manter essa confiança em si mesmo será essencial para que ele volte a integrar a escalação principal do treinador.