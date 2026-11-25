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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, não descartou um retorno ao Sporting enquanto persiste a incerteza sobre seu futuro a longo prazo em Old Trafford. O meia português está de volta a Lisboa nesta semana para um confronto decisivo da Champions League contra seu ex-clube.

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Negociações por contrato estão paralisadas

As conversas por um novo contrato em Old Trafford estão paralisadas antes do duelo europeu de quarta-feira no Estádio José Alvalade. Fernandes chegou a Lisboa na noite de terça-feira, e seu contrato atual termina no fim de junho.

Embora o meia da seleção portuguesa possa negociar com clubes estrangeiros a partir de 1º de janeiro, a expectativa é que o United acione uma cláusula de prorrogação automática por 12 meses para evitar perdê-lo sem custos de transferência neste verão europeu. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, tentou repetidas vezes contratar o armador, que deixou o Sporting rumo ao Manchester United em janeiro de 2020 por um valor que poderia chegar a 68 milhões de libras.

Fernandes deixa aberta a possibilidade de voltar a Lisboa

De volta ao estádio onde conquistou o carinho da torcida, o capitão do United não descartou uma segunda passagem por Lisboa.

"Nunca fecharei as portas para o Sporting. Será sempre um clube com um lugar especial no meu coração", disse Fernandes. "O Sporting foi o primeiro clube que acreditou no meu potencial. Sempre senti aqui, por parte dos torcedores, independentemente do que possa ter acontecido, todo o amor e carinho deles, e isso foi essencial para que eu crescesse como jogador."

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Questionado se voltaria ao clube português, acrescentou: "Não posso prometer isso. Não gosto de fazer esse tipo de promessa. O tempo que passei aqui me faz pensar que gostaria de voltar. Há muitas coisas além do futebol. Se essa possibilidade surgir um dia, por que não? Fui feliz aqui e gostaria de ser novamente."

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Capitão do United prioriza resultados, não renovação

Na Inglaterra, o United caiu para a zona de rebaixamento da Premier League, com apenas uma vitória em 11 jogos pelo campeonato, o que levou o clube a substituir o técnico Michael Carrick por Mauricio Pochettino . Em meio à crise, Fernandes afirmou que recuperar os resultados é muito mais importante do que resolver seu futuro, embora a competição europeia ofereça um breve alívio após duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos da Champions League.

"Temos tempo para conversar sobre isso", disse sobre seu contrato. "Sei que é o meu futuro e provavelmente não deveria encarar a situação dessa forma, porque não me resta muito tempo, mas estou mais preocupado com os resultados. As negociações do contrato foram interrompidas para que voltemos a vencer jogos. Depois, poderemos falar sobre o contrato. Agora não é o momento."

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Ele acrescentou: "É um momento difícil para nós, as coisas não estão saindo como planejado. Temos a oportunidade de jogar outra competição. Tivemos duas vitórias e duas derrotas. É uma competição na qual este clube tem uma grande história. Temos a oportunidade de conquistar mais três pontos. É uma competição completamente diferente. Depois, pensaremos no campeonato. Não é o ideal, nem o que imaginávamos. Estamos em uma situação delicada, mas nada muda em relação aos nossos objetivos na Champions League."

Competição europeia oferece breve alívio em meio à má fase no campeonato

O duelo de quarta-feira em Lisboa tem grande importância para Pochettino, que busca ganhar embalo para impulsionar a campanha do United antes de voltar as atenções à luta para sair da zona de rebaixamento da Premier League. Fora de campo, a direção precisa decidir, antes de 1º de janeiro, se acionará a cláusula de prorrogação de 12 meses do contrato de Fernandes para afastar um novo interesse do Al-Hilal.