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Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, não poupou críticas à arbitragem após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Liverpool. O meio-campista português ficou indignado com a expulsão do jovem defensor Leny Yoro no início da partida e afirmou que a decisão mudou completamente o rumo do jogo em Anfield.

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Fernandes critica a arbitragem

O capitão do Manchester United demonstrou frustração após ver sua equipe sofrer uma goleada em Merseyside. O rumo da partida mudou aos oito minutos, em um lance envolvendo Yoro e Alexander Isak.

Fernandes argumentou que a expulsão do defensor francês contrariou as orientações dadas aos jogadores pelos órgãos de arbitragem. "O lance de hoje precisa ser analisado. Temos reuniões demais com os árbitros para que isso aconteça conosco de novo. O último lance, contra o Chelsea, dava para marcar como cartão vermelho e provavelmente também era um segundo amarelo", afirmou o capitão.

"Não dá para mostrar o cartão vermelho. Eles nos mostram com muita clareza que, se o jogador não tem o controle da bola, nunca é cartão vermelho. Isak chuta a bola para a frente, ela vai parar nas mãos de Senne. Isak não tem o controle da bola, não tem chance de alcançá-la. Ele coloca a perna à frente para tentar levar alguma vantagem sobre Leny", explicou o meio-campista ao comentar o momento decisivo da partida.

VAR sob os holofotes em Anfield

Principal nome do Manchester United, Fernandes não se limitou à decisão tomada em campo e também criticou o sistema de vídeo. Ele questionou a eficiência da revisão, que acabou confirmando a decisão inicial de Sam Barrott.

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"Consigo entender a queda, mas nunca é cartão vermelho. Há árbitros demais em campo e gente demais no VAR levando tanto tempo para analisar o lance e cometendo um erro desses, que pode mudar o jogo. Não foi por causa deles que sofremos o gol de falta, mas isso muda completamente a partida", acrescentou Fernandes, claramente convencido de que a tecnologia falhou com sua equipe.

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As consequências da decisão foram imediatas: o Liverpool aproveitou a vantagem numérica para marcar quatro gols sem sofrer nenhum. Mauricio Pochettino, que fazia sua estreia no banco do United, viu seus planos ruírem em poucos minutos. O treinador apoiou a posição do capitão e disse à imprensa que a bola estava indo para o goleiro e que a expulsão foi injusta.

United mantém a união apesar da goleada

Apesar do placar e da polêmica, Fernandes afirmou ter orgulho da resistência demonstrada pelos companheiros em um ambiente difícil. "Todos se esforçaram muito. O resultado não vai mostrar isso e vai esconder muitas coisas boas que a equipe fez. Ainda criamos muitas chances para tentar fazer algo no jogo, mesmo com um jogador a menos. Todos se esforçaram muito, correram muito. Infelizmente, não conseguimos evitar mais dois gols no segundo tempo, mas agora precisamos limpar a cabeça, ir para o próximo jogo na Champions League e tentar tirar o melhor dessa partida", disse ao Match of the Day.

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"A equipe se esforçou muito. Fomos muito corajosos. Em alguns momentos perdemos a bola, mas estávamos tentando jogar, tentando fazer algo na partida, não tivemos medo. Houve momentos em que talvez até tenhamos jogado um pouco demais e acabamos sofrendo gols, mas prefiro isso e ver a confiança da minha equipe, ver o time colocar em prática as ideias do que queremos fazer, a apenas defender e ter medo de qualquer coisa que possamos fazer", observou o português.

Crise se aprofunda para a equipe de Pochettino

Os números mostram um cenário preocupante para o Manchester United, que recebeu três cartões vermelhos em seus últimos quatro jogos. A expulsão de Yoro foi a segunda dele na temporada, o que significa que ficará fora da partida contra o Brentford em Old Trafford no próximo sábado. O desempenho defensivo também preocupa: o clube sofreu 34 gols nesta temporada, a maior marca entre os times das cinco principais divisões da Europa.

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"É muito doloroso, dói muito. É um momento difícil para nós, mas somos os únicos que podem sair dessa situação. Queremos conseguir resultados, mas hoje isso não foi possível. Há muitas coisas que podemos analisar, e vi muita personalidade da equipe. O resultado não vai mostrar isso, mas tenho muito orgulho de todos no vestiário", concluiu o capitão.