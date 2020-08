"Nunca critiquei": Hyoran desencanta e decide para o Galo contra o Corinthians

Criticado por chances perdidas, meia-atacante sai do banco e marca duas vezes no Mineirão

O torcedor do não se animou muito quando Hyoran entrou no lugar de Franco no intervalo do duelo contra o , nesta quarta-feira, no Mineirão. O meia-atacante era uma das apostas do técnico Jorge Sampaoli para virar um jogo que até então estava 2 a 0 para os visitantes.

Mas Hyoran desta vez deu a resposta em campo. Depois de mostrar muita falta de pontaria e até azar nas últimas partidas, quando perdeu chances claras, o ex-palmeirense desencantou e anotou o primeiro e o segundo gol do , que depois viraria com Nathan e somaria mais três pontos no Campeonato Brasileiro.



Hyoran teve uma chance pouco depois de entrar, mas parou em defesa de Cássio. Nesta noite, porém, ele não ficaria no quase. O meia-atacante aproveitou bom passe de Guga para anotar aos 6 minutos e pouco depois, aos 10, pegou rebote do goleiro corintiano após chute de Savarino.

Dois gols em quatro minutos para um jogador que até então só tinha um gol em 17 jogos com a camisa atleticana. Rapidamente, Hyoran virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

E VOCÊ ATLETICANO QUE CRITICOU A ENTRADA DO HYORAN, JÁ APAGOU OS TWEETS? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Cav🅰️linho do Galo (de 🏡) (@cavalinhogalo) August 12, 2020

RT nesse post só quem nunca criticou o Hyoran. — Fael Lima (@faelslim) August 12, 2020

E o Corinthians continua se dando mal contra palmeirenses.



Hoje, o negócio é com Hyoran. — Olé do (@Oledobrasil) August 12, 2020

HYORAN MENINO JAMAIS CRITICADO PELA TORCIDA ATLETICANA 🤫😂 — Cav🅰️linho do Galo (de 🏡) (@cavalinhogalo) August 12, 2020

Dois gols do Hyoran no mesmo jogo. Dois gols. pic.twitter.com/4FTn60f8wa — Diário de torcedor (@diariotorcidas) August 12, 2020

Na saída de campo, em entrevista ao Premiere, Hyoran destacou os gols marcados, mas preferiu valorizar mais um triunfo do Galo neste início de Brasileirão.

"A gente sabe o que a gente trabalhou nesses dias todos e sabia que podia render um pouco mais. Criamos no primeiro tempo, mas estava pecando no último passe, na finalização. Fico feliz de entrar, ajudar. O mais importante é a dedicação nossa do início ao fim", afirmou.

Emprestado pelo , Hyoran tem contrato com o Galo até o final desta temporada. Com o jejum de gols encerrado e em alta com Sampaoli, que o aproveitou nos sete jogos até aqui, ele espera dar mais alegrias para a massa atleticana na sequência do Brasileirão.