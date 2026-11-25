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Vincenzo Montella falou sobre o período turbulento em que comandou o Milan, marcado por desorganização interna e estratégias conflitantes. O ex-jogador da seleção italiana também abordou os antigos rumores sobre uma possível contratação de Cristiano Ronaldo durante sua passagem por San Siro.

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Montella reflete sobre a saída da Turquia

Montella falou pela primeira vez desde sua saída da seleção da Turquia e relembrou uma passagem que combinou conquistas importantes com um desfecho difícil. O italiano levou a Turquia às quartas de final da Eurocopa de 2024 e garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026, mas a campanha da equipe no torneio terminou na fase de grupos. Apesar dessas conquistas, ele foi demitido após a Turquia perder todos os jogos na Liga das Nações e ficou sem clube.

“Quando cheguei, havia o receio de que não conseguíssemos nos classificar para a Eurocopa, mas conseguimos. Depois, fomos à Copa do Mundo e chegamos à Liga A da Liga das Nações”, disse Montella à La Gazzetta dello Sport. O técnico admitiu que foi difícil aceitar o fim daquela trajetória, mas reconheceu a imprevisibilidade da profissão. “Naturalmente, o fim dessa experiência doeu, mas às vezes acontecem coisas imprevisíveis no futebol”, acrescentou.

Caos e rumores sobre Ronaldo no Milan

A conversa inevitavelmente chegou à passagem de Montella pelo Milan, clube para o qual torcia na infância. Ele teve uma primeira temporada animadora em San Siro e levou o Milan ao seu primeiro título desde 2011 ao vencer a Juventus na Supercopa da Itália de 2016. Também conduziu o time ao sexto lugar na Serie A, garantindo a classificação para a Liga Europa e o retorno do clube às competições europeias pela primeira vez desde 2014. A segunda campanha, porém, foi bem mais difícil: o Milan venceu apenas seis dos primeiros 14 jogos no campeonato, e Montella acabou demitido.

“Sempre foi meu sonho, porque eu torcia para o Milan quando era criança e via Marco van Basten. Berlusconi era um cavalheiro, embora muitas vezes se envolvesse e tentasse me levar a certas decisões. Ele estava acostumado a um elenco cheio de vencedores da Bola de Ouro, mas nós não tínhamos jogadores assim. Eu brincava que, se ele contratasse um para mim, eu também poderia jogar um futebol mais ofensivo”, revelou Montella.

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Montella criticou duramente a gestão interna daquela época e sugeriu que o clube dava mais importância à publicidade do que a medidas concretas. “Aquele clube tinha mais slogans publicitários do que mensagens concretas. Houve muito caos no segundo ano, uma mudança de donos, muitos jogadores novos e uma desorganização geral na estratégia de contratações. Nem sempre tínhamos as mesmas ideias e, às vezes, eu nem era consultado. Acho que, quando chegou a hora de contratar um atacante, me disseram que todo o orçamento já tinha sido usado.”

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Montella descarta rumores sobre Cristiano Ronaldo

Durante aquele período de turbulência, rumores frequentemente associavam o Milan a uma contratação surpreendente de Cristiano Ronaldo, antes de o astro português acabar na Juventus. Montella, porém, descartou rapidamente as notícias como mera especulação e indicou que elas nunca tiveram fundamento. “Nunca acreditei nisso, parecia mais um jogo de fantasy de futebol”, afirmou.

Ao voltar a atenção para a atual temporada da Serie A, Montella mostrou otimismo em relação à Roma de Gian Piero Gasperini. Após 12 rodadas, a Roma ocupa o segundo lugar na tabela, com 30 pontos, apenas dois atrás da líder Lazio, enquanto Donyell Malen lidera a artilharia com 12 gols. Montella acredita que o atacante pode alcançar uma marca expressiva e chegou a comparar os quatro gols que ele marcou recentemente com sua própria atuação memorável contra a Lazio em 2002. “Eu marquei quatro no clássico, porém, com Alessandro Nesta me marcando, então é um pouco diferente. Acho que Malen será o artilheiro da Serie A nesta temporada. Se continuar assim, pode chegar a 30 gols ou mais. A Roma pode brigar pelo título até o fim. Depois, quem sabe?”

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Arrependimento e pedido de desculpas a Capello

Ao relembrar seus melhores momentos como jogador, Montella falou sobre o título da Serie A conquistado pela Roma em 2001 sob o comando de Fabio Capello. A conquista continua sendo a mais recente do clube na competição, além de ter sido o terceiro e último título do campeonato em sua história. O italiano fazia parte de um ataque poderoso ao lado de Francesco Totti e Gabriel Batistuta, mas admitiu que sua relação com o experiente treinador nem sempre foi tranquila.

Montella, conhecido como Aeroplanino, confessou que se arrepende da forma como lidou com sua relação profissional com Capello naquela época. “Fizemos uma grande festa na minha casa no dia seguinte ao último jogo. Capello não tinha sido convidado, mas apareceu mesmo assim. Se eu tivesse aberto a porta, antes teria feito ele dar umas duas voltas no prédio. Acho que devo um pedido de desculpas a Capello. Às vezes, não me comportei de maneira profissional e me arrependo disso”, concluiu.