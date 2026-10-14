Os clubes espanhóis alcançaram um número histórico e inédito na Liga dos Campeões, após conquistarem 5 vitórias em uma única rodada da competição.

A segunda rodada da fase de liga da Champions nesta temporada registrou a vitória dos cinco clubes espanhóis participantes do torneio, um feito que acontece pela primeira vez, segundo as estatísticas do "Mister Chip".

No primeiro dia da rodada, na última terça-feira, os clubes espanhóis impuseram seu domínio ao vencerem com placares confortáveis: o Barcelona derrotou o Galatasaray por 4 a 1, o Atlético de Madrid superou o Manchester United por 2 a 0 e o Villarreal saiu vitorioso contra o Napoli pelo placar de 3 a 1.

No segundo dia, na quarta-feira, o Real Madrid conseguiu vencer com dificuldade a Roma por 4 a 3, e o Real Betis bateu o Porto por 3 a 2.

Esse número reflete o início forte dos clubes do Campeonato Espanhol na fase de liga da edição 2026-2027, já que as equipes espanholas venceram 8 das 10 partidas que disputaram até agora na competição.