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O Real Madrid provou sua superioridade sobre os clubes das cinco grandes ligas europeias em eficiência física ao liderar a lista dos times que menos distância percorrem durante as partidas, um indicador que reflete sua capacidade de alcançar seus objetivos com o menor desgaste físico possível.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", um relatório elaborado pela empresa "SkillCorner" e publicado pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte revelou que o Real Madrid é o time cujos jogadores percorrem a menor distância entre os clubes das cinco grandes ligas europeias, com média de 9,59 km por jogador a cada 90 minutos.

O time merengue superou nesse ranking o Getafe, segundo colocado com média de 9,67 km, seguido pelo Sevilla, com 9,78 km, e pelo Manchester United, com 9,82 km. A lista também inclui outros clubes, como Liverpool, Chelsea, Real Betis e Everton.

Esses números podem parecer surpreendentes num momento em que o futebol vive uma corrida constante pelo aumento da intensidade física em campo, mas a estatística não indica falta de agressividade ou de força do Real Madrid. Ela reflete, sobretudo, sua grande eficiência na gestão do esforço físico.

O segredo da superioridade

O Real Madrid não precisa percorrer longas distâncias como seus rivais para impor sua superioridade em campo, já que a qualidade técnica de seus jogadores, a capacidade de controlar o ritmo das partidas e o grande perigo que oferece nas transições ofensivas lhe permitem resolver os lances com o mínimo de esforço.

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Em outras palavras, o Real Madrid corre menos porque, muitas vezes, obriga os adversários a correrem em seu lugar.

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Além disso, essa estatística não mede a velocidade dos deslocamentos dos jogadores nem os esforços explosivos que eles realizam, já que um time pode percorrer uma distância total menor e, ainda assim, registrar um número maior de arrancadas, acelerações ou movimentos de alta intensidade.

É justamente aí que aparece um dos aspectos mais marcantes da superioridade merengue, já que o time tem a capacidade de decidir partidas por meio dos movimentos rápidos e fulminantes de seus jogadores do setor ofensivo.

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Presença espanhola

O ranking também revelou um dado curioso, com cinco clubes da LaLiga entre os dez times que menos distância percorrem: Real Madrid, Getafe, Sevilla, Real Betis e Rayo Vallecano.

Essa forte presença indica a possível continuidade da predominância, na LaLiga, de estilos baseados no controle dos espaços, na organização tática e na gestão da posse de bola, em comparação com a troca constante de ataques e o esforço físico intenso entre os times.