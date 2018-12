Números mostram que Messi encontrou em Alba o seu parceiro ideal no Barcelona

Dezoito das 47 assistências que Alba deu durantes as sete temporadas no Barcelona foram para Messi

Jordi Alba e Lionel Messi se tornaram a dupla destaque no Barcelona desde a chegada do espanhol na equipe Catalã, durante a temporada 2012-2013. Desde então, diversos craques passaram pele equipe, como o brasileiro Neymar, mas ainda assim, os números mostram que o entrosamento entre Messi e Alba rendeu bons resultados ao Barça.

Nos bastidores do clube, o argentino costuma ajudar o defensor no que precisar e com o tempo, se tornou o confidente de Alba. Desta forma, o espanhol entrou no seleto grupo de amigos de Messi, embora saiba que o grande companheiro de equipe do argentino é Luis Suarez.



​(Foto: PAU BARRENA)

Nas últimas duas temporadas, as assistências de Alba para Messi seguem implacáveis. Já são quatro neste ano, e em 2017-18 foram oito. No total, desde que jogam juntos no clube já são 18 passes para gol, mais de um terço das 47 assistências que Alba contribuiu, até o momento, ao Barça.

Lionel Messi também participou dos gols de Alba: entre os 14 tentos marcados, o Hermano ajudou com cinco assistências.