Números equilibrados no Clássico justificam empate entre Barcelona e Real Madrid

O empate não foi somente no placar, mas nas estatísticas também, e não foram poucas as coincidências

O primeiro clássico espanhol de 2019 terminou em empate. Um par de gols, um por equipe, e o apito final.

Após o duelo, certamente aconteceu uma reunião entre jogadores e técnico para debater a injustiça do empate, mas o fato é que, observando os fatos, a igualdade no gramado do Camp Nou não poderia ser maior.

Segundo o portal Marca, não foi somente no resultado, mas nas estatísticas também houve equilíbrio. Nos gols, como já sabemos, 1 a 1, mas o total de chutes também acabaram em empate: 11 para cada lado. As duas equipes cobraram três escanteios, e a equipe de Valverde finalizou 12 vezes na área contra 14 de Solari.

Se a equipe de Madrid relembrar as duas bolas perdidas de Vinicius Jr., o Barcelona se lembrará da bola no travessão de Rakitic, da parada de Keylor Navas para Suárez, ou do mano a mano que Malcom perdeu. E a balança volta a ficar igual.

O clássico também teve igualdades em questões defensivas. O Madrid fez 17 faltas, enquanto o Barça 16. A equipe de Valverde fez uma entrada a mais, 18 a 17, e as recuperações de bola também foram regulares, 57 contra 61 dos visitantes. Entretanto, a posse de bola dos culé acabou decaindo (de 56,9% para 43,1%) e os passes de 611 paraa 451. O resto das estatísticas terminaram quase todas em paridade, inclusive as bolas perdidas, com 116 a 115.

O duelo de volta no Santiago Bernabéu será a decisão, e está marcado para dia 27 de fevereiro, a partir das 17h (de Brasília).