Números chocantes revelam o segredo: Real Madrid e Barcelona enfrentam um gigante que não para

O futebol europeu se aproxima do início de uma nova temporada, mas desta vez a disputa não se limita ao gramado. Com o início da temporada 2026-2027, os números revelam uma realidade econômica clara: a Premier League se distancia financeiramente das demais grandes ligas, enquanto Itália e França lutam para manter sua posição na corrida por receitas e investimentos.

As cinco grandes ligas da Europa — a Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 — são conhecidas como o motor principal da indústria do futebol mundial. Enquanto La Liga já iniciou sua temporada, ainda que de forma irregular, as competições da Premier League, da Serie A e da Ligue 1 começam em 21 de agosto, e a Bundesliga entra em campo em 28 do mesmo mês.

O valor de mercado total das cinco grandes ligas é de cerca de 32 bilhões de euros, um número que reflete a dimensão do domínio econômico do futebol europeu, liderado pela Premier League, que sozinha detém quase 40% do valor de mercado total dessas ligas.

Real Madrid e Barcelona: a força comercial na Espanha

A Premier League lidera o cenário com um valor de mercado estimado em cerca de 12,56 bilhões de euros, enquanto sua receita anual consolidada ultrapassa os 8 bilhões de euros, segundo informou o jornal espanhol "AS". Esses números se baseiam nos mais recentes estudos econômicos globais relacionados à indústria do futebol, publicados ao longo de 2026, além de relatórios anuais especializados em financiamento do futebol e avaliações de mercado.

La Liga aparece em segundo lugar com um valor de mercado de cerca de 5,45 bilhões de euros, seguida pela Serie A com 5,36 bilhões de euros, depois pela Bundesliga com 4,8 bilhões de euros e, por fim, pela Ligue 1 com um valor estimado em 3,8 bilhões de euros. No que diz respeito às receitas anuais, a Premier League mantém uma diferença enorme, com uma média de cerca de 8,1 bilhões de euros, contra 4,1 bilhões de euros de La Liga, 4 bilhões de euros da Bundesliga, 3,1 bilhões de euros da Serie A e 2,3 bilhões de euros da Ligue 1.

Ao analisar esses números, fica claro, ano após ano, que o rumo da indústria do futebol europeu é cada vez mais definido pela Premier League, enquanto Real Madrid e Barcelona seguem desempenhando um papel excepcional em termos de força comercial global. Até mesmo o Bayern de Munique, considerado o clube alemão mais destacado e capaz de competir com os dois gigantes espanhóis, não possui a mesma influência global que lhe permitiria interferir na definição das novas tendências da indústria em nível internacional.

Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports, aponta que a diferença financeira tende a se manter nos próximos anos, afirmando que os grandes clubes italianos podem se tornar economicamente mais próximos dos grandes clubes turcos do que de seus congêneres ingleses.

Apesar da grande diferença em relação à Inglaterra, La Liga desfruta de características econômicas particulares, com destaque para a enorme força comercial de Real Madrid e Barcelona. Grande parte das receitas do futebol espanhol vem das atividades comerciais ligadas aos dois clubes gigantes, que conseguiram transformar sua popularidade global em fontes diversificadas de renda, incluindo patrocínio, hospitalidade e direitos de exploração de marca, além das receitas de estádio.

Já a Ligue 1 depende em grande medida da força de seus principais clubes, com destaque para o Paris Saint-Germain, além das receitas de bilheteria. Moisés Assayag, sócio-diretor da Chanel Associados, considera que as grandes ligas europeias vêm buscando cada vez mais diversificar suas fontes de renda, em vez de depender excessivamente dos direitos de transmissão televisiva.

Ele afirma que os direitos de transmissão ainda são um elemento essencial na economia do futebol, mas o patrocínio e as receitas de dia de jogo se tornaram mais importantes, pois dão aos clubes maior capacidade de gerar valor direto a partir de sua relação com torcedores e marcas. Além disso, a diversificação das receitas reduz os riscos de queda ou estagnação nos contratos de transmissão e cria um modelo financeiro mais estável, previsível e sustentável no longo prazo.

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A transmissão televisiva: a arma mais poderosa dos ingleses

As principais fontes de receita variam de uma liga para outra. Na Premier League, a maior parte da renda vem dos direitos de transmissão televisiva, especialmente os direitos internacionais, que ajudaram a transformar a competição no produto futebolístico de maior alcance no mundo. Já na Bundesliga, destacam-se as receitas de bilheteria e das federações locais, enquanto as marcas e o patrocínio representam uma das principais fontes de renda na Serie A.

Com o início das temporadas das cinco grandes ligas, a diferença financeira entre a Inglaterra e o restante do continente se amplia, apesar de a receita total do mercado do futebol europeu ter ultrapassado, pela primeira vez, a barreira dos 40 bilhões de euros. Segundo dados de mercado e relatórios da UEFA, o crescimento das receitas de transmissão televisiva dos clubes ingleses ao longo da última década quase equivale ao crescimento das receitas de todos os demais clubes de futebol europeus somados.

A Premier League arrecada mais de 3,5 bilhões de euros por ano com os direitos de transmissão, impulsionada principalmente pelo alcance global da competição e por sua atratividade nos mercados internacionais. Lotar o estádio não significa mais apenas vender o maior número possível de ingressos, mas se transformou em uma plataforma comercial integrada por meio da qual os clubes podem gerar receitas adicionais com hospitalidade, consumo, turismo, conteúdo, dados e patrocínio.

Wagner Lietzke, chefe do departamento de desenvolvimento de negócios da agência End to End, afirma que a próxima batalha no futebol europeu se dará, em grande medida, fora do campo. Ele acrescenta que os clubes que conseguirem converter o interesse do público em receitas sem depender cada vez mais dos direitos de transmissão terão vantagem, ressaltando que o estádio e a base de torcedores se tornaram duas plataformas comerciais integradas.

Por outro lado, algumas ligas do continente enfrentam desafios financeiros crescentes. La Liga mantém o segundo lugar de forma estável, ainda que com grande diferença em relação à Premier League, enquanto a situação parece mais difícil na Itália e na França. A Serie A registrou uma queda de quase 3% no último ciclo de direitos de transmissão domésticos, ao passo que o valor dos contratos de transmissão televisiva na Ligue 1 caiu cerca de 20%.

Essa queda levou a Ligue 1 a experimentar o modelo de transmissão direta ao consumidor, ou D2C, na tentativa de reduzir as perdas e compensar parte das receitas perdidas no médio prazo. Mas a queda nas receitas de transmissão não impediu que o setor comercial registrasse um crescimento notável. Um estudo conjunto realizado pela Associação Europeia de Patrocínio e pela empresa Ampere Analysis revelou o aporte de um montante recorde de cerca de 5,4 bilhões de dólares em patrocínios ligados às cinco grandes ligas no início da temporada.

Cerca de 76% desses investimentos vêm de marcas globais, com forte presença de empresas da América do Norte, do Oriente Médio e da Ásia. A Premier League e La Liga lideram a lista dos contratos de patrocínio e de fornecimento de material esportivo mais caros do mundo, enquanto a Adidas lidera o mercado do futebol europeu com uma participação de cerca de 11%.

No âmbito dos clubes, gigantes espanhóis, com destaque para o Real Madrid, lideram a lista de receitas comerciais individuais, depois que seus ganhos com patrocínio e desenvolvimento de estádios ultrapassaram os 590 milhões de euros por ano, seguidos por clubes como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A Bundesliga se destaca como a única grande liga cuja maioria da base de patrocinadores ainda depende de empresas locais e alemãs.

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A Bundesliga supera em público, e os ingleses em receitas

No que diz respeito às receitas de dia de jogo, que incluem a venda de ingressos, as receitas de estádio e de bilheteria, a Bundesliga e a Premier League disputam a liderança em eficiência. A Bundesliga historicamente possui uma das maiores médias de público do mundo, beneficiando-se de preços de ingresso relativamente acessíveis e de uma cultura de estádios lotados, com clubes como Borussia Dortmund e Bayern de Munique liderando o cenário.

Mas, em termos de receita total em caixa, a Premier League leva vantagem, graças aos altos preços dos ingressos e à capacidade de gerar grandes retornos comerciais a partir de estádios modernos e instalações de hospitalidade. Segundo os indicadores da Deloitte sobre os clubes de maior arrecadação no futebol, os clubes que investiram no desenvolvimento de sua infraestrutura esportiva conseguiram registrar aumentos significativos nas receitas de dia de jogo.

Na Espanha, Real Madrid e Barcelona conseguiram compensar parte da queda das receitas de transmissão televisiva por meio do aumento dos preços dos ingressos, do aumento da capacidade e do aproveitamento comercial de suas novas instalações, transformando os dias de jogo em enormes fontes de renda que combinam esporte, comércio e turismo.

O domínio inglês não se limita às receitas e ao valor de mercado, mas se estende também ao mercado de transferências. Os últimos dias registraram uma atividade intensa no mercado de transferências, com a realização de vários negócios milionários, entre eles a transferência de Yan Diomande para o Real Madrid por 125 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara da história do clube e entrando na lista das transferências mais caras do mundo.

A transferência de Bruno Guimarães para o Arsenal também contribuiu para elevar o total de gastos, depois que o valor do negócio chegou a 87 milhões de euros, tornando o jogador brasileiro o autor da transferência mais cara entre os brasileiros na atual temporada.

Segundo dados do Transfermarkt, o total de gastos atuais nas cinco grandes ligas é de cerca de 6,5 bilhões de euros. A Inglaterra lidera a lista com gastos de cerca de 2,3 bilhões de euros, seguida pela Itália com 815,6 milhões de euros, depois pela Espanha com 605 milhões de euros, incluindo a contratação de Rodri, pela Alemanha com 555 milhões de euros e pela França com 382,8 milhões de euros.

A lista das ligas que mais gastam inclui ainda a segunda divisão inglesa (Championship) com 245,3 milhões de euros, a Turquia com 244,7 milhões de euros, o Campeonato Saudita com 219 milhões de euros, Portugal com 208,6 milhões de euros e a Bélgica com 119,7 milhões de euros.

Os clubes europeus ainda podem registrar novos jogadores até o dia 1º de setembro, o que significa que os números atuais tendem a aumentar nos últimos dias do mercado de transferências.

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Sete clubes ingleses entre os que mais gastam

No cenário mundial, os clubes ingleses dominam a lista dos que mais gastam, já que sete clubes ingleses figuram entre os dez da lista atual. O Chelsea encabeça a lista com gastos de cerca de 389 milhões de euros, seguido pelo Tottenham com 267 milhões de euros, enquanto o Real Madrid ocupa a posição seguinte com 225 milhões de euros, depois o Manchester City com 175 milhões de euros, o Arsenal com 168 milhões de euros e o Newcastle com 161,2 milhões de euros.

A lista inclui ainda a Juventus com 137,2 milhões de euros, o Ipswich Town com 127,9 milhões de euros, o Brighton com 126,1 milhões de euros e o Milan com 107,4 milhões de euros. Espera-se que o volume de investimentos do Barcelona suba para cerca de 150 milhões de euros assim que o anúncio oficial da chegada de Rodri for feito.

Enquanto o ritmo dos investimentos europeus se acelera, o maior desafio para a indústria do futebol continua sendo alcançar o equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade financeira. Alexandre Frota, diretor executivo da feira Foot Pro, afirma que os números atuais refletem a força e a dinâmica da indústria do futebol mundial, mas ressalta, ao mesmo tempo, a necessidade de preservar o equilíbrio financeiro.

Ele acrescenta que a Europa continua acelerando seus investimentos gigantescos, enquanto o mercado brasileiro lida com o momento atual com mais cautela e uma estratégia mais conservadora, afirmando que o futuro do jogo exige a manutenção de um alto nível competitivo sem sacrificar a sustentabilidade financeira no longo prazo.

Por sua vez, Claudio Fioretto, diretor executivo da empresa de gestão esportiva P&P, considera que o mercado de transferências brasileiro no meio do ano possui, historicamente, uma dinâmica diferente da do início da temporada. Ele aponta que as movimentações atuais foram marcadas pela cautela, com os clubes focando no reforço de posições específicas e em substituições pontuais, em vez de promover mudanças radicais nos elencos. Esse comportamento reflete, segundo Fioretto, as atuais condições financeiras dos clubes e sua busca por maior responsabilidade financeira, apesar de suas previsões de aumento da atividade do mercado com a aproximação do fechamento da janela de transferências em setembro.

O quadro completo revela que o futebol europeu entra na temporada 2026-2027 com diferenças financeiras claras entre seus polos. A Premier League não apenas lidera a lista de receitas e de valor de mercado, mas também possui uma capacidade excepcional de atrair investimentos globais, maximizar os direitos de transmissão e transformar estádios e torcedores em enormes ativos comerciais, além de sua presença avassaladora no mercado de transferências.

Em contrapartida, La Liga tenta manter sua posição por meio da força comercial de Real Madrid e Barcelona, enquanto a Bundesliga busca aproveitar sua popularidade e a estabilidade de sua estrutura econômica, ao mesmo tempo em que Itália e França enfrentam desafios maiores na área de direitos de transmissão e receitas.

E, enquanto as receitas do futebol europeu ultrapassam a barreira dos 40 bilhões de euros, a mensagem mais clara com o início de uma nova temporada parece ser: a disputa pelo título da liga pode ser decidida dentro de campo, mas a batalha pela hegemonia sobre o futuro do futebol se decide fora dele, onde estão o dinheiro, a transmissão, o patrocínio, os torcedores e os investimentos.