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Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, vem registrando números expressivos nesta temporada, com 17 gols em 17 jogos entre LaLiga e Champions League.

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Mbappé briga forte pela artilharia de LaLiga: marcou 13 gols em 13 jogos e ocupa a segunda posição na lista de goleadores, atrás do brasileiro Raphinha, do Barcelona, que soma 15 gols.

Ainda assim, os números revelam um ponto fraco evidente na trajetória de Mbappé no Real Madrid.

Segundo os dados, o atacante francês converte apenas 42% dos pênaltis quando o Real Madrid está atrás no placar.

Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti para o Real Madrid contra o Celta de Vigo nesta semana, mais precisamente aos 39 minutos da partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, ao mandar a bola por cima do travessão tentando uma cobrança à "Panenka".

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Embora o Real Madrid tenha transformado a desvantagem criada pelo gol de Pablo Durán (aos 6 minutos) em uma vitória por 2 a 1, Mbappé caiu na mesma armadilha e não foi decisivo nos momentos mais difíceis do Real Madrid.

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Uma falha evidente na trajetória de Mbappé no Real Madrid

O aproveitamento de Kylian Mbappé nas cobranças de pênalti chega a 78,57% desde sua chegada ao Real Madrid (22 de 28).

No entanto, esse índice cai para 42,86% (3 de 7) quando a equipe está perdendo no momento em que o francês decide bater o pênalti.

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Nesta temporada, isso aconteceu com ele duas vezes: contra o Celta de Vigo, no último sábado (com o placar em 1 a 0), e contra o Real Betis, em 4 de setembro (também com o placar em 1 a 0).

No Santiago Bernabéu, contra o Celta, ele não teve do que se arrepender, já que sua equipe conseguiu virar o jogo graças aos gols de Jude Bellingham e Carlos Espí.

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Já em Sevilha, o Real Betis ficou com os três pontos: Barrot marcou o gol do Betis aos 81 minutos, o árbitro anulou por impedimento o gol de empate que Carlos Espí poderia ter marcado aos 87, e Mbappé desperdiçou um pênalti nos acréscimos, aos 94 minutos.

Getty Images

O atacante parisiense converteu apenas 3 pênaltis com o Real Madrid atrás no placar. Dois deles foram no Santiago Bernabéu: o primeiro contra o Las Palmas, em seu primeiro ano, com o placar em 1 a 0, em jogo que terminou com vitória do Real Madrid por 4 a 1; o segundo contra o Olympique de Marseille, em seu segundo ano, também com o placar em 1 a 0, em partida que terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1 graças a dois gols de Mbappé de pênalti.

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Fora de casa, ele marcou nessa situação apenas uma vez, contra o Girona, quando o Real Madrid perdia por 1 a 0, em sua segunda temporada no clube merengue. Aquela partida terminou empatada por 1 a 1.

Já em suas outras quatro tentativas de empatar de pênalti (contra Celta de Vigo e Real Betis neste ano, e Athletic Bilbao e Liverpool em sua primeira temporada), ele desperdiçou as cobranças, com um índice de 57,14%, e o Real Madrid só evitou a derrota diante do Celta de Vigo.

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Nas três temporadas desde que Mbappé chegou ao Real Madrid, ele bateu 28 pênaltis (23 no Campeonato Espanhol, 4 na Champions League e um na Copa do Rei), convertendo 22 deles (78,51%).

Seu aproveitamento é de 80% quando a equipe está na frente (8 de 10) e de 100% quando o jogo está empatado (11 de 11). Quando o time está atrás, porém, esse índice cai para 42,86% (3 de 7).

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Os pênaltis são momentos em que lidar com a pressão se torna um fator decisivo para o cobrador. Mbappé não se abala quando pode colocar sua equipe em vantagem, já que não desperdiçou nenhum pênalti pelo Real Madrid com o placar empatado, mas sente o peso quando cabe a ele dar o primeiro passo rumo a uma possível reação.

Mbappé entra em uma espiral de números negativos

Kylian Mbappé voltou a entrar no terreno dos números negativos, depois que o duelo entre Real Madrid e Celta de Vigo teve um episódio marcante protagonizado pelo astro francês, que desperdiçou uma chance preciosa no primeiro tempo, em um lance que reabriu o debate sobre seu histórico nas cobranças de pênalti, apesar de elas serem uma de suas principais fontes de gols.

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O Real Madrid teve um pênalti a seu favor, mas Mbappé não conseguiu aproveitar a oportunidade ao chutar a bola para longe do gol, e o time merengue perdeu a chance de empatar, aos 39 minutos.

O especialista em estatísticas espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", revelou que esta foi a primeira vez que Mbappé desperdiçou um pênalti mandando a bola para fora do gol em suas participações no Campeonato Espanhol.

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"Mister Chip" também destacou que o último jogador do Real Madrid a desperdiçar um pênalti mandando a bola para fora no Campeonato Espanhol antes de Mbappé havia sido o francês Karim Benzema, no duelo contra o Elche que terminou empatado por 2 a 2, em 23 de janeiro de 2022.