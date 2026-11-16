Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção da Alemanha fez uma de suas atuações mais fortes na Liga das Nações da Uefa ao decidir o confronto com a Holanda com uma goleada de cinco gols, pela sexta rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira. O resultado foi um choque para os holandeses, que entraram em campo muito confiantes depois de apresentações ofensivas marcantes, mas os alemães impuseram seu ritmo e transformaram as chances em gols sem piedade.

Publicidade

A goleada não foi apenas um placar pesado, mas um número raro na história da Holanda em competições oficiais. A última vez que a Holanda havia sofrido cinco gols em uma partida oficial foi em 16 de julho de 1952, diante da seleção do Brasil (B), nas eliminatórias preliminares dos Jogos Olímpicos, segundo dados do StatsFoot.

De acordo com a mesma fonte, a Holanda já havia levado outros cinco gols, mas em um amistoso contra a Bélgica, em 4 de setembro de 1999.

Esta passou a ser a derrota "oficial" mais pesada da história da seleção holandesa. A Holanda já havia sofrido uma derrota ainda maior em 21 de outubro de 1959, quando perdeu por 7 a 0, também para a Alemanha, em um amistoso.

A derrota revela uma curiosidade histórica marcante: em apenas três dias, a seleção holandesa passou de uma vitória elástica por 7 a 0 sobre a Grécia para uma derrota por 5 a 0 diante da Alemanha. O estatístico espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", lembrou que a seleção da Turquia viveu um cenário parecido na Copa do Mundo de 1954, quando venceu a Coreia do Sul por 7 a 0 e, apenas três dias depois, perdeu para a Alemanha por 7 a 2. Curiosamente, a própria Holanda já havia passado por uma oscilação semelhante contra a Alemanha em outubro de 1959, quando bateu a Bélgica por 9 a 1 antes de perder para os alemães por 7 a 0, mas o intervalo entre as duas partidas foi de 17 dias.

Publicidade Publicidade

Leia também: "Figo mercenário": embate político reabre a ferida da traição ao Barcelona

Tópicos relacionados

A Alemanha soube aproveitar os espaços às costas da defesa holandesa, sobretudo nos momentos em que a Holanda aumentou a pressão ofensiva. Os alemães se mostraram mais organizados nas transições rápidas, com clara capacidade de transformar a posse de bola e a provocação ao adversário em jogadas perigosas dentro da área.

Apesar de contar com um setor ofensivo forte, a Holanda expôs na partida a fragilidade de seu equilíbrio defensivo diante de um adversário rápido e organizado. A equipe holandesa, que levava vantagem na criação de chances, foi punida diretamente a cada falha de cobertura ou atraso na recomposição defensiva.

Publicidade

Leia também: 30 minutos? Mourinho prepara uma surpresa para Vinícius

Com o resultado, a Alemanha garantiu a liderança do Grupo 2 da Liga A, com 11 pontos, à frente da Holanda no critério de confronto direto. Os holandeses estacionaram também nos 11 pontos, e as duas seleções avançaram juntas às quartas de final. A Grécia chegou a 11 pontos após vencer a Sérvia por 1 a 0, mas terminou o grupo em terceiro lugar, enquanto a Sérvia ficou na lanterna sem pontos, confirmando o rebaixamento direto para a Liga B.

Publicidade

Leia também: Protestos portugueses ameaçam seu projeto, e Alves vive situação nada invejável