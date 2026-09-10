Número inacreditável: Manuel Neuer estabelece novo recorde da Liga dos Campeões no Bayern de Munique

Contra o clube norueguês Bodö/Glimt, o goleiro de 40 anos esteve mais uma vez entre os titulares. Com isso, Neuer agora é o jogador do Bayern que atuou no maior número de temporadas de Champions League pelo clube de Munique.

Em 18 temporadas na principal competição europeia, Neuer esteve ao menos uma vez em campo pelo FCB — até aqui, ele dividia o recorde com o ídolo do clube Thomas Müller, que alcançou esse feito em 17 temporadas.

Por FC Schalke 04 e Bayern, Neuer somou ao todo 162 partidas na Champions League, tendo sofrido 155 gols e saído sem ser vazado em 64 ocasiões. Somente pelo FCB, o jogador de 40 anos soma 140 partidas na principal competição europeia.

Também nesta temporada, Neuer é o goleiro titular do recordista alemão, embora agora venha se revezando regularmente com seu reserva e sucessor designado, Jonas Urbig.

Na temporada em andamento, Urbig o substituiu, por exemplo, na Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück. Já nas duas partidas da Bundesliga, assim como na Champions League contra o Bodö/Glimt, Neuer esteve no gol.