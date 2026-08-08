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Número histórico: Trabzonspor colhe os frutos da negociação de Salah antecipadamente

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M. Salah
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A influência do astro egípcio aparece antes mesmo da primeira partida

O clube Trabzonspor começou a colher os primeiros frutos da contratação do craque egípcio Mohamed Salah, apenas poucas horas após concluir a negociação, depois de o clube turco anunciar um recorde histórico na venda de ingressos para a temporada.

O Trabzonspor anunciou, neste sábado, que o número de ingressos vendidos para a temporada 2026-2027 chegou a 18 mil, o maior da história do clube, um indicativo precoce do enorme entusiasmo que a contratação de Salah gerou entre os torcedores da equipe.

Novo recorde na história do Trabzonspor

O clube turco declarou por meio de sua conta oficial: "Alguns números não têm a ver apenas com quantidades. Há números que contam a história da fé de uma cidade, de um sentimento de pertencimento e da força de uma comunidade unida como um só corpo".

E acrescentou: "Hoje, o nome desse número é 18 mil. Ao chegarmos a 18 mil ingressos para a temporada 2026-2027, quebramos o recorde histórico de maior venda de ingressos para a temporada na história do nosso clube".

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O Trabzonspor afirmou que essa conquista foi resultado de "um planejamento correto, da sabedoria coletiva, da paciência e de corações que acreditam no mesmo objetivo", antes de anunciar uma nova ambição de elevar o número de ingressos vendidos para a temporada a 25 mil.

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Salah acende o entusiasmo dos torcedores

Essa conquista vem poucas horas depois de o Trabzonspor concluir a contratação de Mohamed Salah, em uma negociação gigantesca que elevou o teto das ambições do clube e de seus torcedores antes do início da nova temporada.

Apesar da dificuldade de separar o impacto da negociação dos demais fatores que contribuíram para a procura dos torcedores, a notável coincidência entre o anúncio da contratação do craque egípcio e o alcance do novo recorde confere à negociação um indicativo comercial e de público precoce.

Salah é um dos nomes mais notáveis associados ao Trabzonspor nos últimos anos, e espera-se que sua chegada represente um forte impulso para a presença de público e o marketing do clube turco.

Salah ainda não disputou nenhuma partida com a camisa do Trabzonspor, já que deve iniciar sua trajetória com a equipe no confronto contra o Kasımpaşa no próximo sábado, na rodada de abertura do Campeonato Turco em sua nova temporada 2026-2027.

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