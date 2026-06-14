A seleção marroquina protagonizou um acontecimento histórico e sem precedentes na Copa do Mundo ao entrar em campo, aos 65 minutos da partida contra o Brasil (1 a 1), com 11 jogadores, todos nascidos fora do Marrocos, como coroamento de uma estratégia ambiciosa adotada pela Federação Real Marroquina de Futebol há anos, baseada na captação de talentos da diáspora marroquina na Europa e na transformação deles em uma força competitiva no mais alto nível mundial.

Essa conquista representa o ápice de um plano estratégico de longo prazo iniciado há anos, no qual a Federação desenvolveu um programa ambicioso para convencer jogadores que cresceram em países como França, Espanha, Bélgica e Holanda a defender a camisa do Marrocos, aproveitando os regulamentos da FIFA que permitem a representação da seleção nacional por jogadores que possuam a nacionalidade do país e tenham laços familiares diretos.

11 jogadores nascidos fora do Marrocos

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, a escalação histórica contou, aos 65 minutos, Yassine Bounou (Canadá), Chadi Riad (Espanha), Achraf Hakimi (Espanha), Ismail Saibari (Espanha), Issa Diop (França), Nabil El Ainaoui (França), Ayoub Bouadi (França), Samir El Mrabet (França), Chamseddine Talbi (Bélgica), Bilal El Khannous (Bélgica) e Nasser Mazraoui (Holanda), numa combinação que reflete a dispersão da comunidade marroquina pelo continente europeu.

A influência francesa

A influência francesa se destaca fortemente nas fileiras dos Leões do Atlante, já que um grande número de jogadores nasceu e se formou como jogadores de futebol na França, entre eles Issa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mrabet (Estrasburgo) e Ayoub Bouadi (Senlis), que impressionou o mundo com sua atuação contra o Brasil, além de outros jogadores da Bélgica e da Holanda, dois dos principais centros da diáspora marroquina na Europa.

Desempenho e ambição

A seleção marroquina apresentou um desempenho excepcional contra o Brasil, demonstrando um esquema tático bem definido, grande talento individual e personalidade forte. Após a partida, Achraf Hakimi comentou: “No Brasil, nos chamam de brasileiros africanos”, embora os Leões do Atlante merecessem mais do que o empate, depois de desperdiçarem chances de dar o golpe final na Seleção, que se manteve firme graças ao gol excepcional de Vinícius Júnior.

Dimensões humanas

As histórias dos jogadores têm diferentes dimensões humanas: Ashraf Hakimi nasceu em Madri, filho de pais marroquinos que emigraram para a Espanha; Brahim Díaz nasceu em Málaga e decidiu mudar de seleção depois de ter jogado pela Espanha nas categorias de base; enquanto Shadi Riad nasceu em Palma de Maiorca e Ismail Saibari em Tarrasa; já Ayoub Amimouni-Chgouib, nascido em Vic, jogava no início do ano pelo Hoffenheim II, na terceira divisão alemã, antes de disputar sua primeira partida na Copa do Mundo.