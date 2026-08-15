O Al-Nassr alcançou um feito histórico após a grande vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na noite deste sábado, pela primeira rodada da Liga Roshan de Profissionais, conquistando os três primeiros pontos na jornada de defesa do título.
De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, o Al-Nassr chegou a 300 vitórias na história da Liga Saudita de Profissionais, tornando-se a segunda equipe a atingir esse número de vitórias na história da competição.
O Al-Nassr passou a ser o segundo clube na história da Liga de Profissionais a alcançar a marca de 300 vitórias, atrás apenas do Al-Hilal, que lidera a lista com 355 vitórias, num feito que reflete a presença histórica das duas equipes no campeonato.
A vitória de número 300 do Al-Nassr veio em um momento ideal, depois que a equipe iniciou sua campanha em defesa do título da Liga Roshan com uma ampla vitória sobre o Al-Fateh, na primeira aparição oficial sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou.
Esse número adiciona um novo feito ao histórico do Al-Nassr na Liga de Profissionais, especialmente por ter vindo no início de uma nova temporada na qual a equipe aspira a manter o título e continuar alcançando marcas históricas.
Graças à chegada às 300 vitórias, o Al-Nassr segue perseguindo o Al-Hilal pela liderança da lista dos clubes com mais vitórias na história da Liga de Profissionais, confirmando mais uma vez sua posição como um dos maiores expoentes do futebol saudita.