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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Número histórico: hat-trick contra o Al-Fateh coloca o Al-Nassr no caminho do Al-Hilal

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Mundial escreve a história

O Al-Nassr alcançou um feito histórico após a grande vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na noite deste sábado, pela primeira rodada da Liga Roshan de Profissionais, conquistando os três primeiros pontos na jornada de defesa do título.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, o Al-Nassr chegou a 300 vitórias na história da Liga Saudita de Profissionais, tornando-se a segunda equipe a atingir esse número de vitórias na história da competição.

O Al-Nassr passou a ser o segundo clube na história da Liga de Profissionais a alcançar a marca de 300 vitórias, atrás apenas do Al-Hilal, que lidera a lista com 355 vitórias, num feito que reflete a presença histórica das duas equipes no campeonato.

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A vitória de número 300 do Al-Nassr veio em um momento ideal, depois que a equipe iniciou sua campanha em defesa do título da Liga Roshan com uma ampla vitória sobre o Al-Fateh, na primeira aparição oficial sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF

Esse número adiciona um novo feito ao histórico do Al-Nassr na Liga de Profissionais, especialmente por ter vindo no início de uma nova temporada na qual a equipe aspira a manter o título e continuar alcançando marcas históricas.

Graças à chegada às 300 vitórias, o Al-Nassr segue perseguindo o Al-Hilal pela liderança da lista dos clubes com mais vitórias na história da Liga de Profissionais, confirmando mais uma vez sua posição como um dos maiores expoentes do futebol saudita.

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