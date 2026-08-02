Um relatório da imprensa britânica revelou uma surpresa a respeito do salário de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, no projeto "FIFA Forward Enterprise".

De acordo com o jornal britânico "The Times", Infantino receberia um salário superior a 30 milhões de euros, além de bônus, graças ao seu plano relativo ao projeto "FIFA Forward Enterprise".

Infantino apresentou a ideia de vender 20% dos direitos da Copa do Mundo por meio da empresa "FIFA Forward Enterprise", vinculada à Federação Internacional de Futebol, o que renderia à instituição cerca de 3,65 bilhões de euros.

O jornal britânico destacou que o plano de Infantino sofreu duras críticas, antes de ser finalmente abandonado.

Infantino afirmou reiteradamente que não obteria enriquecimento pessoal, mas, segundo diversos meios de comunicação, isso passou a ser questionado agora, após a publicação de novos vazamentos sobre o seu salário.

De acordo com o "The Times", Infantino receberia um salário de pelo menos 30 milhões de euros, valor que supera com grande diferença o seu salário habitual, de 3 milhões de euros, como presidente da Federação Internacional de Futebol.