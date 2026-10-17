Jadon Sancho já foi um dos talentos mais promissores do futebol inglês, a ponto de seu valor de mercado alcançar 130 milhões de euros quando tinha apenas 19 anos, superando nomes de peso, entre eles Erling Haaland.

Mas os anos seguintes trouxeram uma queda acentuada em sua trajetória, depois que ele não conseguiu se firmar no Manchester United e acumulou passagens por empréstimo. Hoje, o jogador se vê diante de uma nova oportunidade que pode reacender sua carreira, desta vez pela porta do Getafe, da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Getafe sonha em contratar Sancho, visto anos atrás como um dos maiores talentos em ascensão da Inglaterra, depois de chamar a atenção com a camisa do Borussia Dortmund, antes de sua carreira entrar em declínio de forma notável.

Em março de 2020, o valor de mercado do ponta inglês atingiu seu pico, 130 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt. Na época, apenas Kylian Mbappé o superava, com 180 milhões de euros, enquanto Sancho aparecia à frente de estrelas como Mohamed Salah, Lionel Messi, Kevin De Bruyne e Harry Kane, e até de seu ex-companheiro Haaland.

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Em quatro temporadas com o Dortmund, Sancho marcou 50 gols e deu 64 assistências, aproveitando sua velocidade, suas habilidades no drible e sua capacidade de marcar e criar oportunidades, tornando-se um dos principais pontas jovens da Europa. Isso levou o Manchester United a gastar cerca de 85 milhões de euros em sua contratação no verão de 2021.

Mas a experiência em Old Trafford não saiu como planejado. Em sua primeira temporada, marcou cinco gols e deu três assistências em 38 partidas; na temporada seguinte, anotou sete gols e distribuiu três passes decisivos em 41 jogos, sem conseguir se impor como titular de forma contínua.

Sua crise se agravou na temporada 2023-2024, após um desentendimento com o técnico Erik ten Hag, que o deixou de fora de uma partida por causa do que descreveu como seu nível nos treinos. O caso terminou com seu retorno ao Dortmund por empréstimo em janeiro de 2024, onde recuperou parte do brilho e contribuiu para a chegada da equipe à final da Liga dos Campeões, perdida para o Real Madrid por 2 a 0.

Depois disso, Sancho foi emprestado ao Chelsea e conquistou o título da Liga Conferência Europa, antes de viver outra experiência no Aston Villa, que não registrou o brilho esperado: ele se limitou a três assistências, sem marcar nenhum gol, de acordo com os números apresentados no relatório.

Com o fim de seu último empréstimo e o término de seu contrato com o Manchester United, o jogador de 26 anos precisa encontrar um novo destino que relance sua carreira, depois que seu valor de mercado caiu para cerca de 10 milhões de euros, uma diferença de 120 milhões de euros em relação ao seu ponto mais alto.

O talento de Sancho não era questionado em seus primeiros anos: em 2019, ficou em segundo lugar no prêmio Golden Boy, atrás do português João Félix, e depois em quarto na edição de 2020, atrás de Haaland, Ansu Fati e Alphonso Davies.

No âmbito internacional, Sancho disputou a Eurocopa 2020, realizada em 2021, e chegou com a seleção inglesa à final, mas perdeu uma cobrança de pênalti diante da Itália na partida que terminou com a derrota dos ingleses.

Desde então, não conseguiu consolidar sua posição na seleção como se esperava, e sua participação naquele torneio segue como seu maior momento com a equipe inglesa, sem ter disputado uma Copa do Mundo até agora.

Enquanto Sancho tenta recuperar o nível e provar que é capaz de voltar aos holofotes, surge a possibilidade de uma transferência para o Getafe como nova chance de mudar o rumo de sua carreira. Será que o técnico José Bordalás conseguirá redescobrir um talento que perdeu muito de seu brilho, ou o jogador continuará se distanciando da imagem que construiu de si mesmo no início?