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Karim Benzema saiu em defesa de Vinicius Jr após mais uma atuação abaixo do esperado do brasileiro pelo Real Madrid. O lendário atacante francês usou as redes sociais para manifestar publicamente seu apoio ao ex-companheiro de equipe em um período particularmente difícil na capital espanhola.

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Benzema apoia seu antigo pupilo

Apesar de a repercussão e o escrutínio da imprensa espanhola aumentarem, Vinicius encontrou um aliado de peso em Benzema, seu antigo parceiro de ataque. O atacante francês fez uma publicação comovente nas redes sociais para animar o amigo. Ao postar uma foto dos dois juntos na época em que atuavam no Santiago Bernabéu, Benzema acrescentou uma legenda simples, mas enfática: “Número 1 para sempre”. Era uma declaração clara de que, aos seus olhos, Vinicius continua no topo do futebol.

A demonstração pública de apoio de Benzema veio em um momento crucial para Vinicius, após mais uma noite frustrante que pouco indicou um retorno à sua melhor forma. O brasileiro voltou a render abaixo do esperado com a bola e não conseguiu completar um único drible diante de seu marcador na suada vitória do Real Madrid fora de casa sobre o AEK Atenas. Vinicius deve cumprir o último jogo de sua suspensão em competições nacionais contra o Valencia neste fim de semana, antes da pausa para as seleções. A punição de quatro partidas foi aplicada após sua expulsão por puxar o cabelo de Nathan Saliba contra o Villarreal, em 10 de outubro.

Uma parceria lendária revisitada

A conexão entre os dois ia além de uma combinação tática: foi o motor da produção ofensiva do Real Madrid por várias temporadas. Na histórica campanha de 2021-22, em que o Madrid conquistou seu 35º título de La Liga, a dupla alcançou um entrosamento raramente visto na era moderna. Os números mostram que os dois participaram diretamente de 60 dos 73 gols do clube no campeonato naquele ano, o equivalente a quatro de cada cinco gols marcados pela equipe a caminho do título nacional.

Benzema era quem concluía essas jogadas com precisão: marcou 26 gols, conquistou o Troféu Pichichi e, mais tarde, a Bola de Ouro. Mas sempre fez questão de reconhecer o trabalho de seu parceiro mais jovem. Vinicius oferecia a velocidade, os dribles imprevisíveis e os cruzamentos decisivos pela esquerda que permitiam ao francês brilhar dentro da área. Juntos, foram os arquitetos do 14º título do clube na Champions League, com papéis fundamentais na série de viradas milagrosas que marcou aquela campanha europeia.

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O mentor e o pupilo

A relação entre eles começou com Benzema assumindo o papel de mentor do jovem brasileiro pouco depois de sua chegada do Flamengo, ainda adolescente. O francês era notoriamente exigente com o jovem e chegou a ser flagrado pelas câmeras pedindo aos companheiros que não passassem a bola para ele. Mas essa cobrança acabou ajudando a formar um talento de nível mundial. Benzema refletiu sobre essa dinâmica com franqueza em 2021: “Acredito em Vinicius. Converso muito com ele. Falo com ele de maneira um pouco firme porque sei que ele pode oferecer mais”.

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O lendário camisa nove sempre acreditou no potencial do ponta e o descreveu com uma frase que ficou famosa: “Ele é fenomenal quando quer”. Vinicius nunca hesitou em reconhecer o quanto deve ao atacante veterano e frequentemente aponta Benzema como a principal pessoa que o ajudou a amadurecer como profissional. O brasileiro já afirmou que foi Benzema quem lhe ensinou a tomar decisões melhores no terço final do campo, transformando-o de um driblador ainda em desenvolvimento em um goleador decisivo.

A vida após a parceria no Bernabéu

A ida de Benzema para o Oriente Médio em 2023 encerrou a parceria dos dois em campo, mas os laços afetivos claramente continuam fortes, apesar da distância física.

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As dificuldades atuais de Vinicius fazem parte de uma queda de rendimento muito mais ampla nesta temporada. O atacante brasileiro está longe do jogador que já foi: marcou apenas uma vez em 12 partidas em todas as competições, uma queda acentuada na produção de quem está acostumado a liderar o ataque do Real Madrid.