O médio turco Arda Güler manifestou a sua enorme satisfação por trabalhar sob a orientação do treinador português José Mourinho, garantindo que a sua quarta temporada com o Real Madrid registará uma evolução ainda maior, depois do seu desempenho de destaque na época passada.

Em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube merengue, Güler afirmou que "trabalhar com uma lenda como Mourinho é uma oportunidade fantástica", elogiando a clareza do técnico português e da sua equipa técnica na hora de explicar as instruções, bem como a grande honestidade que demonstram fora do relvado.

Regresso após a deceção do Mundial

O jogador turco de 24 anos juntou-se aos treinos esta semana na Cidade Desportiva de Valdebebas, depois das suas férias na sequência da participação dececionante no Campeonato do Mundo, no qual a Turquia se despediu da competição logo na fase de grupos.

Güler acrescentou, num espanhol fluente: "Tinha saudades de casa. Estou muito feliz por começar a trabalhar para dar sempre o melhor rendimento dentro de campo", assinalando que a pré-temporada está centrada na vertente física, a par de ouvir e aprender com as exigências de Mourinho.

Uma ambição que não pára

O médio nascido em Ancara espera continuar a desempenhar um papel central após a sua exibição de destaque na temporada passada, tendo sido um dos poucos jogadores que mantiveram de forma consistente um bom nível nas fileiras do conjunto merengue.

Güler concluiu as suas declarações afirmando: "Aprendi e evoluí muito, mas o meu entusiasmo nunca mudou. Quero ganhar tudo, tal como no meu primeiro dia, e dar alegrias aos adeptos do Real Madrid".