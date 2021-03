Novos garotos chamam a atenção no Vasco e 'ultrapassam' Talles Magno

Nomes como Gabriel Pec e Galarza começam a ganhar prestígio, ao passo que Talles, lesionado, não consegue alcançar o mesmo brilho de outrora

Se você voltasse ao final de 2019 e perguntasse a qualquer torcedor do Vasco qual seria sua maior esperança para o futuro, as chances seriam altas que ele teria a resposta na ponta da língua: Talles Magno. O garoto de apenas 17 anos - na época - despontava como uma das grandes joias do futebol brasileiro, já era sondado por equipes da Europa e fazia ótimas partidas no Brasileirão.

Hoje, a realidade é bem diferente. O atleta, ainda com 18 anos, não conseguiu chamar a atenção no último Campeonato Brasileiro, que terminou no rebaixamento do Cruz-Maltino, se tornou alvo de críticas da torcida e viu outros jovens menos cotados começarem a brilhar neste início de 2021.

Após o término do Brasileirão, recebeu férias junto do resto do elenco e se reapresentou na terceira rodada do Campeonato Carioca, depois de duas derrotas nos primeiros jogos com um time praticamente "de aspirantes". Mesmo assim, agora sobre o comando de Marcelo Cabo, não foi bem. No dia 23 de março, em seu último jogo até o momento, uma vitória contra o Macaé, foi substituído junto de Marquinhos Gabriel pelos garotos Matías Galarza e Laranjeira. E viu do banco o paraguaio marcar um golaço e logo se tornar o novo "talismã da Colina".

Na partida, também chegou a desperdiçar uma oportunidade clara após bela jogada de Gabriel Pec - outro jovem que mostra evolução neste início de temporada -, em lance que chegou a viralizar na internet. No treino do dia seguinte, se contundiu e ficará dois meses parado, praticamente até o término do Campeonato Carioca, uma competição que parecia fundamental para o atleta se reencontrar.

Ainda que os resultados não tenham melhorado para o Vasco, com empates por 2 a 2 diante do Madureira e 1 a 1 em bom clássico contra o Fluminense, alguns nomes vão chamando a atenção. Justamente o paraguaio Galarza, de 19 anos - que chegou no meio de 2020 sem tanta pompa -, e Gabriel Pec, de 20 anos - um jovem que era tido como grande promessa, não teve um bom começo de profissional e se reencontrou após voltar para a base para melhorar a forma física.

Gabriel Pec correu pra dedéu atrás do lateral adversário.



Não satisfeito, deu um pique e pressionou a saída de bola do goleiro.



O Vasco recuperou a bola e o camisa 17 rolou para o Talles Magno perder o gol.



Dois minutos depois o Macaé empatou... pic.twitter.com/eMQb3QE8cg — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) March 24, 2021

Contra o Flu, inclusive, os jovens pontas Laranjeira e Figueiredo - com 21 e 19 anos - também foram elogiados após entrarem no segundo tempo e darem um novo ímpeto ao ataque do Cruz-Maltino. Jogadores que cumprem a mesma função em campo que Talles Magno, nunca tiveram o mesmo destaque que o atacante... e vão mostrando para Marcelo Cabo que podem ser úteis nos profissionais.

Se a situação continuar dessa maneira, tudo indica que Talles Magno terá que reconquistar sua posição quando novamente estiver a disposição no Vasco. Ainda com 18 anos e com contrato até o fim de 2022, o atleta tem tempo e talento de sobra para recuperar o prestígio de outrora. Hoje, porém, parece uma relíquia de um passado distante... e a torcida já tem novos talismãs para acompanhar.