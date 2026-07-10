Na noite de quinta-feira, a situação voltou a ficar fora de controle após uma partida do Marrocos na Copa do Mundo, segundo reportagens da NOS. Em várias cidades holandesas, torcedores marroquinos saíram às ruas após a derrota por 2 a 0 para a França.

Em vários locais do país, isso gerou distúrbios. A polícia foi alvo de arremessos de vidros, móveis e fogos de artifício.

As grandes cidades, em especial, foram novamente afetadas. Houve agitação em Amsterdã, Haia, Roterdã e Utrecht.

Em Roterdã, a maior parte dos torcedores acabou indo embora depois que a polícia pediu que deixassem a área. Em Amsterdã, Haia e Utrecht, porém, foi necessário deter algumas pessoas.

Houve vários motivos para isso. No bairro de Osdorp, em Amsterdã, houve incêndios criminosos e fogos de artifício foram disparados contra a polícia. No bairro de Schilderswijk, em Haia, policiais foram alvo de fogos de artifício. Além disso, foram proferidas lá frases e cantos antissemitas.

Ao longo da noite, a calma voltou a todas as cidades envolvidas. A polícia investigou, em vários locais, os distúrbios e os suspeitos detidos.