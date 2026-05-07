Novos detalhes sobre a briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: “Ele ficou inconsciente por alguns instantes”

São divulgados cada vez mais detalhes sobre a briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni no Real Madrid. O MARCA já havia noticiado na quinta-feira que Valverde precisou ser levado ao hospital por causa disso. A RMC Sport informa agora que o uruguaio chegou a ficar inconsciente por alguns instantes.

O clima está bastante tenso no Real Madrid, que parece que vai terminar a temporada sem conquistar nenhum título. Na quarta-feira, já havia sido divulgado que Valverde e Tchouaméni tiveram uma discussão, tanto durante quanto após o treino. Isso teria acontecido depois que Tchouaméni acidentalmente acertou seu companheiro de equipe e Valverde quis se vingar.

Na quinta-feira, a situação saiu ainda mais do controle. A mídia espanhola informa que Valverde se recusou a apertar a mão de Tchouaméni. Pouco depois, ele fez o meio-campista francês tropeçar.

O técnico Álvaro Arbeloa tentou acalmar os ânimos, mas não conseguiu. Valverde e Tchouaméni continuaram trocando insultos e, após o treino, uma briga começou entre os dois no vestiário.

Os companheiros de equipe tentaram intervir, mas não conseguiram evitar que Valverde fosse levado ao hospital. A RMC Sport escreve: “Segundo nossas informações, Valverde caiu, sofreu um ferimento na cabeça e perdeu a consciência por alguns segundos.”

Entretanto, Valverde já foi examinado e está de volta em casa. Tanto o clube quanto os jogadores ainda não se pronunciaram. Espera-se, porém, que ambos os jogadores recebam uma punição disciplinar.

No próximo fim de semana, a temporada do Real Madrid pode ter um final muito doloroso. O Real Madrid viaja para o Camp Nou, onde o FC Barcelona pode se sagrar campeão contra seu eterno rival.