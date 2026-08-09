Como Paolo Maldini, o já aposentado ex-diretor técnico da Squadra Azzurra, revelou em entrevista ao Corriere della Sera, Guardiola esteve muito perto de dar sua aprovação à federação.

"Fomos a Barcelona para encontrá-lo, almoçamos juntos e conversamos durante um dia inteiro. Isso o atraía muito. Ele esteve muito perto de dizer sim. Ele até tinha começado a escrever escalações em pedaços de papel", contou Maldini sobre um encontro entre a delegação italiana e o técnico espanhol.

O fato de Guardiola ter recusado o convite do tetracampeão mundial no fim das contas não teve absolutamente nada a ver com exigências financeiras, como alguns veículos relataram durante as conversas. "O dinheiro, os 20 milhões de euros de que se falava, nunca foi um tema. Pep nos disse com toda a clareza: me deem um euro a menos do que o último técnico da seleção recebeu, e para mim está tudo certo", afirmou Maldini.

Em vez disso, o homem de 55 anos ainda não se sentia pronto, após dez anos desgastantes à beira do campo no Manchester City, para assumir novamente um clube ou uma seleção. Guardiola disse "não por exaustão", explicou Maldini: "Ele vem de dez anos extenuantes na Premier League. Ele passou por uma cirurgia nas costas. Ele quer descansar."

O espanhol, por sua vez, teria levado consigo um entusiasmo genuíno pela missão de recolocar o futebol italiano no topo após anos difíceis e três Copas do Mundo seguidas perdidas. "Foi uma conversa muito séria, estudamos os elencos, do sub-17 para cima", revelou Maldini.

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Paolo Maldini renuncia após veto da federação a Andrea Pirlo

Somente após a recusa definitiva de Guardiola Andrea Pirlo entrou no foco. O campeão mundial de 2006 acabou sendo o candidato preferido de Maldini, mas a federação vetou o nome por causa de ligações com a casa de apostas russa Fonbet. Em protesto, Maldini renunciou ao cargo após apenas 16 dias na função.

Maldini havia, portanto, recebido a garantia do recém-eleito presidente da federação, Giovanni Malago, de tomar a decisão sobre o novo treinador principal com total autonomia. Essa autonomia era considerada previamente a condição decisiva para que o ex-jogador aceitasse assumir o cargo na FIGC.