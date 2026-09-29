Novos detalhes no processo de condenação: a Premier League acusa testemunhas do Manchester City de mentirem

Um relatório da imprensa revelou novos detalhes na crise da condenação do Manchester City por violar sistematicamente as regras da Premier League.

A Premier League anunciou que uma comissão independente condenou o Manchester City por cometer todas as infrações relacionadas à violação das regras financeiras da competição ao longo de 9 temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de condená-lo por três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação da liga.

Por sua vez, o jornal "The Sun" afirmou que a Premier League acusou testemunhas do Manchester City de mentirem como parte da investigação sobre as acusações que o clube enfrenta.

No relatório completo publicado nesta terça-feira, a Premier League também acusou algumas testemunhas do Manchester City de serem "desonestas" e de apresentarem provas "falsas".

Consta na seção 5.29: "Concluímos que a maioria das testemunhas dos fatos que depuseram perante nós fez o possível para apresentar provas verdadeiras e nos ajudar a esclarecer as acusações".

E prosseguiu: "No entanto, e como está exposto principalmente no Anexo 6, concluímos que as provas apresentadas por várias testemunhas importantes dos fatos que foram convocadas para depor em nome do clube eram falsas em diversos aspectos fundamentais, e que algumas dessas testemunhas dos fatos prestaram depoimentos na audiência que sabiam serem inverídicos e, portanto, foram desonestas".