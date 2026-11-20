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Gianni Infantino manteve conversas secretas durante 10 meses com a família Kushner antes de apresentar o plano da Fifa de vender uma participação na Copa do Mundo avaliada em 15 bilhões de libras esterlinas.

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As discussões começaram em meados de setembro do ano passado, em Zurique, antes de Infantino realizar uma reunião no escritório de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 4 de novembro do mesmo ano, segundo registros obtidos pelo jornal britânico "Telegraph".

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Em seguida, o presidente da Fifa manteve conversas adicionais com Joshua Kushner, irmão de Jared, que mais tarde foi anunciado como investidor principal do projeto apresentado por Infantino, além de pelo menos outras 10 reuniões com membros da família ou pessoas próximas a ela ao longo dos meses seguintes.

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Os registros das reuniões obtidos pelo jornal revelam contatos intensos, que se estenderam por meses, entre Infantino e pessoas próximas a ele, de um lado, e Joshua Kushner e o banco JPMorgan, do outro, antes que vários dos principais dirigentes da Fifa fossem informados sobre o projeto de venda, conhecido como "Fifa Forward Enterprise" (FFE).

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Várias reuniões também foram realizadas no escritório de Jared Kushner, embora não esteja claro se o genro de Trump participou delas.

A primeira ocasião conhecida em que os principais dirigentes da Fifa foram convidados a analisar a proposta foi uma reunião realizada em 18 de julho no hotel Waldorf Astoria, em Manhattan, na noite da véspera da final da Copa do Mundo.

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Até aquele momento, muitos membros do Conselho da Fifa não tinham conhecimento das propostas, entre eles a presidente da Federação Inglesa de Futebol.

Pessoas que participaram do projeto "Fifa Forward Enterprise", que acabou não dando certo, garantiram que Jared Kushner "não estava envolvido" no projeto.

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Após a reunião de 4 de novembro, realizada no escritório de Jared Kushner, Infantino passou a se comunicar com frequência com Joshua Kushner.

Esses contatos incluíram pelo menos 10 reuniões adicionais, em seus escritórios e em suas residências particulares, segundo testemunhas.

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Em 8 de dezembro, foi realizada uma videoconferência com a participação de Infantino, Joshua Kushner e Greg Maffei, que já havia liderado a aquisição da Fórmula 1 pela Liberty Media por 4,4 bilhões de dólares e também atuou como consultor do projeto.

Infantino participou de outra reunião em 14 de janeiro, antes de realizar uma videoconferência com Joshua Kushner em 21 de março.

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As reuniões continuaram durante a primavera e o verão, e o mês de maio registrou um período intenso de contatos, que incluiu conversas com o banco JPMorgan.

No entanto, o projeto foi abandonado posteriormente, após uma ampla onda de indignação em todo o mundo.

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O projeto de Infantino e Kushner não se limitava à venda de uma participação nas receitas da Copa do Mundo. Ele também previa a criação de uma empresa comercial ligada à Fifa, responsável por administrar os direitos comerciais e operacionais de seus torneios, incluindo transmissão de TV, patrocínio, publicidade, ingressos, hospitalidade e licenciamento.

O plano previa a venda de 20% da empresa a investidores por cerca de 4,2 bilhões de dólares, com a Fifa mantendo uma participação de 80%, e uma empresa ligada a Joshua Kushner liderando o grupo de investidores. Mas o projeto foi alvo de críticas pela falta de transparência e por não ter informado antecipadamente os órgãos competentes da entidade sobre seus detalhes.