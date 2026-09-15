Relatos senegaleses revelaram novos desdobramentos no processo jurídico relacionado à final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Senegal e Marrocos, depois que a Federação Senegalesa de Futebol recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para contestar a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre o direito de Marrocos ao título.

De acordo com o site senegalês "Seni News", o Tribunal Arbitral do Esporte deve realizar sua primeira reunião sobre o caso no dia 8 de outubro.

O site esclareceu que essa data não marcará a emissão da decisão final na disputa entre as duas seleções, ao contrário do que se esperava.

Indicou que haverá outras sessões e reuniões antes que o tribunal chegue à sua decisão final e, portanto, o destino do título da Copa Africana de Nações de 2025 não será definido durante a reunião de outubro.

O caso remonta à partida final que reuniu Senegal e Marrocos, marcada por grande tensão nos minutos finais.

A seleção senegalesa havia comemorado a conquista do título após a vitória dentro de campo, antes de Marrocos apresentar um recurso às comissões da CAF.

A Comissão de Recursos da CAF aceitou o recurso marroquino, decisão que levou à concessão do título a Marrocos e à retirada da conquista do Senegal, o que fez com que este último decidisse recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestar a decisão.

O "Seni News" esclareceu que o cerne da disputa está ligado principalmente aos acontecimentos ocorridos nos acréscimos, após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos.

Vários jogadores da seleção senegalesa haviam deixado o campo por um breve período em protesto contra a decisão da arbitragem, o que provocou a paralisação da partida — episódio que se tornou um dos principais elementos do processo disciplinar.

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