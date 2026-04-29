Novos desdobramentos no caso de doping envolvendo Mykhaylo Mudryk, a contratação milionária do Chelsea

De acordo com Ben Jacobs, Mykhaylo Mudryk vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). O ucraniano enfrenta uma suspensão de quatro anos, mas o jogador vai contestar a decisão.

Em dezembro de 2024, o atacante do Chelsea já havia sido suspenso provisoriamente, após ter testado positivo para o agente de melhoria de desempenho meldonium. A substância estimula o fornecimento de oxigênio ao sangue.

Na época, Mudryk apresentou resultado positivo em um exame de urina e, devido à suspensão provisória, não pode jogar nem treinar no Chelsea, clube para o qual se transferiu em 2023. Em junho de 2025, o jogador foi formalmente acusado e, segundo Jacobs, será suspenso por quatro anos pela FA.

O veloz atacante afirmou na época que “nunca havia usado conscientemente substâncias proibidas nem infringido regras” e que estava “trabalhando em estreita colaboração com sua equipe para investigar como isso poderia ter acontecido”.

Agora, ele leva o caso ao CAS, um tribunal independente para a resolução de disputas na área do esporte. Segundo Jacobs, ele interpôs recurso contra a federação de futebol no final de fevereiro. Jacobs informa que as partes estão atualmente trocando documentos por escrito. A data da audiência, no entanto, ainda não foi definida.

Além de Mudryk, seu antigo clube, o Shakhtar Donetsk, também espera obter clareza em breve. Eles estão perdendo muito dinheiro devido à suspensão de seu ex-jogador, conforme informou o CEO Serhii Palkin à ESPN. O Chelsea pagou 70 milhões de euros ao Shakhtar. No entanto, também foram incluídos bônus adicionais.

"Há 30 milhões de euros em bônus previstos no contrato dele", começa Palkin. "Se ele não jogar e o Chelsea não obtiver bons resultados, perderemos 30 milhões de euros. Isso tem consequências graves para nós."

“Por isso, todos partem do princípio de que essa questão será resolvida o mais rápido possível com um resultado positivo e que Mudryk voltará a jogar. Caso contrário, corremos o risco de perder 30 milhões de euros”, conclui ele.