O astro egípcio Mohamed Salah confirmou sua saída do Liverpool ao final da temporada atual, em uma jogada considerada um dos eventos mais esperados do mercado de transferências de verão.

Apesar de seu histórico excepcional com os “Reds”, que o tornou um dos maiores jogadores da história do clube, o Liverpool enfrenta uma tarefa extremamente difícil na busca por um substituto que se aproxime de seu nível e influência.

O próximo destino de Salah continua sendo o centro das atenções, já que a rede “teamtalk” indicou que a transferência para a Liga Profissional Saudita com um contrato lucrativo continua sendo a opção mais provável para “Mo”, especialmente com o avanço das negociações de forma séria nas últimas semanas.De acordo com as informações disponíveis, o interesse pelo jogador não se limitou aos clubes sauditas, já que clubes da Itália e da Alemanha acompanham a situação de perto, enquanto clubes da Liga Americana podem fazer uma última tentativa para contratá-lo.

A rede destacou que as autoridades sauditas estão avançando na estruturação do negócio, que estava em preparação desde o ano passado.

Leia mais:

Slot: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece

Liderada por Rami Abbas... Os bastidores do acordo para a “saída segura de Salah” de Anfield



E revelou um novo desdobramento sobre o assunto: o agente de Salah recebeu a notícia de que ele terá liberdade para escolher o clube de sua preferência na Liga Saudita, mas o Al-Ittihad de Jeddah é atualmente o que está mais perto de fechar contrato com o astro egípcio.

Espera-se que Salah, caso o negócio seja fechado, se torne um dos jogadores mais bem pagos do mundo, se não o mais bem pago de todos.

Os dirigentes da Liga Saudita demonstram grande confiança em sua capacidade de concretizar o negócio e transformar Salah no astro internacional de maior destaque da liga, especialmente por ele ser considerado atualmente o jogador de futebol muçulmano mais proeminente do mundo.