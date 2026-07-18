Novos desdobramentos e questionamentos... Por que o Arsenal está ocultando toda a verdade sobre a lesão de Saliba?

A incerteza em torno do futuro do zagueiro francês William Saliba no Arsenal continua, depois que uma nova reportagem revelou desdobramentos que podem mudar a forma como o clube lida com sua lesão, em um momento em que as especulações sobre seus planos no mercado de transferências ainda persistem.

O jornal francês *L’Équipe* informou que os exames médicos recentes não revelaram nenhum dano adicional na lesão nas costas de Saliba, o que levou o Arsenal a mudar seus planos, dando preferência à opção de tratamento conservador de longo prazo em vez de recorrer à cirurgia, com a decisão final a ser tomada na próxima semana.

A reportagem sugeriu que esse desdobramento levantou dúvidas sobre se o Arsenal estaria ocultando deliberadamente a gravidade da lesão e evitando dar grande destaque ao assunto, ao mesmo tempo em que busca reforçar a defesa durante a janela de transferências de verão. Ele ressaltou que o anúncio oficial da ausência de Saliba por um longo período poderia dar vantagem nas negociações aos clubes que estão negociando com o Arsenal pela contratação de zagueiros, o que poderia resultar em um aumento no valor e nas condições das transações, aproveitando-se da necessidade do clube.

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Aumentou a incerteza a permanência de Saliba no campo de treinamento da seleção francesa, apesar de sua ausência nos treinos de preparação para a partida pelo terceiro lugar contra a Inglaterra na Copa do Mundo.

O “L’Équipe” concluiu sua reportagem enfatizando que as especulações sobre a duração da ausência de Saliba e os planos do Arsenal no mercado de transferências continuarão até que o clube emita um comunicado oficial esclarecendo definitivamente a situação do jogador.

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