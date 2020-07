Novos casos de Covid-19 cancelam clássico pelas quartas do Catarinense

Chapecoense divulgou que teve jogadores testando positivo para o novo coronavírus apenas depois do jogo contra o Avaí; duelo de volta é adiado

Em nota divulgada na tarde deste sábado, o Governo Estadual de Santa Catarina cancelou a realização do duelo entre Avaí e , marcado para as 16h (de Brasília) do domingo, dia 12, na Ressacada. Segundo a nota do poder público, 14 jogadores da Chapecoense testaram positivo para o novo coronavírus.

"A medida levou em consideração o item XXXIII do artigo 8º da Portaria SES nº 466 de 6 de julho de 2020, que regulamenta as medidas sanitárias e o risco epidemiológico durante a pandemia do coronavírus", comentou a entidade em nota, sem sinalizar quando o duelo será realizado.

Envolvido no duelo, o Avaí promoveu novos testes no seu elenco assim que soube dos resultados obtidos pela . Todos as testagens realizadas na quinta-feira (9), porém, retornaram como negativas. O time do interior catarinense, porém, parece lidar com o problema em expansão no seu elenco.

"A Chapecoense (...) informa que, após a divulgação do resultado dos testes RT-PCR - realizados, na última terça-feira (07), a fim de cumprir uma exigência da prefeitura de Florianópolis - alguns integrantes da comissão técnica e do elenco alviverde testaram positivo para o Covid-19", falou a Chape em nota.

Como os nomes foram mantidos em sigilo, não se sabe quais atletas que tiveram o diagnóstico positivo efetivamente estiveram em campo. Em nenhum momento, porém, a Chape esclarece se algum deles atuou contra o Avaí, sem negar nem confirmar a informação.

No primeiro jogo, a Chape venceu o Avaí por 2 a 0 e havia encaminhado a classificação dentro de casa, podendo até perder por um gol de diferença na partida de volta para seguir às semifinais.

A confirmação de tantos casos em uma delegação do torneio é um grande baque nos defensores da retomada do futebol e a não realização da partida compromete a organização do restante do torneio. Como o Brasileiro será iniciado no começo de agosto, a expectativa da Federação era utilizar ao máximo o período disponível até lá para finalizar o Estadual.