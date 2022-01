Novorizotino x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Depois de eliminar o Santa Cruz, o Grêmio enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira (14), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

JOGO Novorizontino x Grêmio DATA Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

A gurizada Tricolor venceu o Santa Cruz-PE pela @Copinha e chegou à terceira fase da competição!



Confira os gols da classificação marcados pelos atacantes Kevin e Kauan Kelvin! 🇪🇪⚽️⚽️https://t.co/fwu7NdK8oT pic.twitter.com/EIrrpyVLtj — GrêmioTV (@gremiotv) January 13, 2022

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (14), em Jaú.

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo 10 com seis pontos, e eliminar o Santa Cruz por 2 a 0 na segunda fase, o Grêmio volta a campo contra o Novorizontino, que encerrou a fase de grupos na liderança do grupo nove, com nove pontos, antes de deixar para trás o Castanhal por 2 a 1.

Provável escalação do Grêmio: Thiago Beltrame; Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano; Pedro Cuiabá; Rubens, Gabriel Silva e Kaká; Kauan Kelvin e Kevin.

Provável escalação do Novorizontino: João Vitor; Luca Caio, Kauê, Kauã Vinícius e Diego; André, Gabriel, e Rômulo; Claudinei, Bertuol e David Benjamin.

JOGO CAMPEONATO DATA XV de Jaú 1 x 0 Grêmio Copinha 9 de janeiro de 2022 Grêmio 2 x 0 Santa Cruz Copinha 12 de janeiro de 2022

