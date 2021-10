Novorizontino x Ypiranga: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (9), às 19h (de Brasília), pela fase quadrangular da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Novorizontino enfrenta o Ypiranga neste sábado (9), às 19h (de Brasília), em Novo Horizonte, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. O confronto terá transmissão ao vivo no DAZN, serviço de streaming, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Ypiranga DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson (PA) e Bárbara Roberta da Costa (PA)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Auxiliar VAR: Edson Antonio de Sousa (GO)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, serviço de streaming, transmiste com exclusividade o jogo deste sábado (9). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Agora, só duas equipes passam para as fases finais do Campeonato Brasileiro da Série C, Novorizontino e Ypiranga se enfretam pela segunda rodada da fase quadrangular de um total de sies partidas.Para o duelo, as equipes não devem ter maiores desfalques.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Lucas Mendes, Edson Silva, Bruno Aguiar, Reverson; Adenilson, Barba e Danielzinho; Cléo Silva, Willean Lepo e Guilherme Queiroz.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu, Diego; Mikael, Clayton, Sodré; Silvano, Dico e Quirino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 x 1 Novorizontino Série C 25 de setembro de 2021 Manaus 5 x 0 Novorizontino Série C 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Novorizontino Série C 23 de outubro de 2021 20h (de Brasília) Ypiranga x Novorizontino Série C 30 de outubro de 2021 12h (de Brasília)

YPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 1 Ypiranga Série C 25 de setembro de 2021 Ypiranga 0 x 1 Tombense Série C 2 de outubro de 2021

Próximas partidas