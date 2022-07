Novorizontino x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece neste sábado (30), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Vila Nova se enfrentam neste sábado (30), no Jorge de Biasi, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna da Série B, com 17 pontos, o Vila voltou a vencer após 14 jogos (sete empates e sete derrotas). Na última rodada, bateu o Vasco por 1 a 0.

Do outro lado, o Novorizontino vem de derrota para o CRB por 2 a 1 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes terá os retornos de Ronaldo e Ligger, que cumpriram suspensão.

No primeiro turno, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Novorizontino: Vinícius Almeida; Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon e Romário; Léo Baiano, Willean Lepo e Diego Torres; Douglas Baggio, Quirino e Lucas Tocantins.

Possível escalação do Vila Nova: Tony, Alex Silva, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Ralf, Romário e Arthur Rezende; Matheus Souza, Neto Pessoa e Pablo Dyego.

Desfalques da partida

Novorizontino:

Bruno Silva, Bruno Costa, Giovanni: lesionados

Vila Nova:

Wagner: sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Novorizontino x Vila Nova DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 1 Operário Série B 21 de julho de 2022 CRB 2 x 1 Novorizontino Série B 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Londrina Série B 6 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Chapecoense x Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Vila Nova Série B 19 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 0 Vasco Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas